INTERVISTA OPINIONE AL SEN. ANDREA DE BERTOLDI (FDI) * FOCUS SU: « ELEZIONE MATTARELLA / LA DESTRA / PARTITO REPUBBLICANO / COALIZIONE CENTRODESTRA IN TRENTINO »

17:32 - 4/02/2022

Di Luca Franceschi

MATTARELLA

Come si può spiegare all’elettorato di destra la posizione di FdI che durante il discorso del presidente Mattarella per il giuramento lo ha applaudito, anche se non lo ha votato?

Fratelli d’Italia ha applaudito rispettosamente il presidente della Repubblica perché le Istituzioni, una volta elette, devono appartenere a tutti. Altra cosa è il ribadire la propria ferma determinazione nel non aver voluto eleggere Mattarella, in primis perche riteniamo non opportuno un mandato che di fatto diventa di 14 anni. Ció d’altra parte lo riteneva pure il partito democratico, che , poche settimane prima del voto, aveva presentato un disegno di legge in Senato in questa direzione; ma la coerenza non alberga evidentemente a sinistra! Si poteva peraltro eleggere al quirinale anche una donna, e dopo oltre settant’anni dalla costituzione della Repubblica, credo sarebbe stato anche un atto dovuto in considerazione delle grandi personalità che il nostro paese esprime. La presidente Casellati come l’ambasciatrice Belloni n’erano ampia testimonianza, Ma, anche in questo caso, a sinistra si tutelano le donne a parole, ma nei fatti le si escludono, o le si bocciano, come avvenuto nelle votazioni per il presidente della Repubblica. Fratelli d’Italia è fiera della propria coerenza e linearità di comportamento, mentre ben pochi altri possono dire purtroppo altrettanto.

LA DESTRA

Ora quante destre ci sono in Italia? Prima nessuno si dichiarava di destra, negli ultimi mesi si parla di più anime… Perché manca l’unità in coalizione?

Fratelli d’Italia il partito della destra liberale e democratica, ma pure l’espressione dell’area conservatrice europea, ECR, della quale la nostra leader Giorgia Meloni è il Presidente. E proprio per questa ragione, sarà fratelli d’Italia a costruire pure nel nostro paese il contenitore dei conservatori, che rappresentano l’alternativa responsabile alle sinistre europee e nazionali. Nel partito conservatore, come ben noto, si ritrovano le anime di centro e quelle di destra, unite sotto l’aspetto valoriale del conservatorismo riformatore. Saremo però i primi avversari di ogni forma di inciucio, e quindi di quelle forze politiche pseudo-centriste, che cercheranno di stare con i piedi in due scarpe con la mera preoccupazione di occupare il potere. Fratelli d’Italia al governo ci andrà solamente se lo vorranno i cittadini italiani, e nell’ambito di uno schieramento conservatore e riformista, che sia, senza se e senza ma, alternativo alle sinistre. Di noi ci si può fidare!

PARTITO REPUBBLICANO

La proposta di Matteo Salvini di dare vita ad un partito “Repubblicano” nel vostro partito come è stata colta?

Ricordo che i repubblicani americani aderiscono all’E.C.R., quindi ai conservatori europei presieduti da Giorgia Meloni! E di tale argomento se ne era parlato peraltro già in dicembre alla festa nazionale di Atreyu 2021 insieme appunto alla nostra leader nazionale. Fa quindi piacere che Salvini abbia ora affrontato un argomento da noi promosso. Ma ricordo che non bastano le sigle o le bandiere, se prima non si dimostra con i fatti di poterne essere fedeli interpreti e rappresentanti. Quanto avvenuto nell’elezione del presidente della Repubblica è invece stato sconveniente ed incoerente; ecco perché il centro destra va ricostruito su nuove basi, e su maggior correttezza nei rapporti, proprio per rispetto dei nostri concittadini.

TRENTINO

La Giunta Pat a trazione leghista oramai è a metà dell’opera, ma Fratelli d’Italia non apporta contributi diretti poiché non vi sono cariche né in piazza Dante né in via Manci. Tutto resterà così o vi saranno “rimpasti”?

Fratelli d’Italia non ha mai rivendicato poltrone ma rispetto, e così continuerà a fare. Se poi il presidente Fugatti ritiene di continuare con l’attuale squadra di governo, vuol dire che è convinto di avere la miglior rappresentanza possibile per rappresentare i trentini, e noi saremo come sempre partner leali e coerenti, ma certamente incalzeremo la maggioranza sui temi, che abbiamo assieme proposto in campagna elettorale. Questo lo faremo nell’interesse del popolo, ma naturalmente pure dell’intera coalizione alternativa alle sinistre. In particolare fratelli d’Italia auspica che l’autonomia non venga utilizzata come mero strumento di propaganda, soprattutto da parte di alcune forze politiche, ma come vero strumento per il benessere dei trentini e per il rispetto delle nostre identità territoriali sociali e linguistiche. Penso ad esempio al riconoscimento della minoranza linguistica ladina in Val di non, che noi abbiamo rispettato ed ascoltato fin dal primo giorno, mentre altro facevano solo orecchie da mercante…