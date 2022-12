MEDIASET – ITALIA 1 * “COTTO E MANGIATO”: « IL MENÙ ARRIVA ECCEZIONALMENTE IN TRENTINO, ALLA SCOPERTA DI VALLI E FORMAGGI TIPICI DEL TERRITORIO »

13.52 - martedì 06 dicembre 2022

“COTTO E MANGIATO – IL MENÙ” – ARRIVA ECCEZIONALMENTE IN TRENTINO ALLA SCOPERTA DELLE VALLI E DEI FORMAGGI TIPICI DEL TERRITORIO – CONDUCE TESSA GELISIO / DAL 7 AL 10 DICEMBRE ALLE ORE 12:20 SU ITALIA 1

Dal 7 al 10 dicembre, da mercoledì a sabato, alle ore 12:20, su Italia 1, Tessa Gelisio conduce quattro puntate speciali di “Cotto e Mangiato – Il menù” eccezionalmente in onda dal Trentino, all’insegna della tradizione, della cultura, della montagna e dei formaggi tipici di queste vallate.

Lo chef stellato Alfio Ghezzi, in compagnia di Tessa Gelisio, rivisita alcuni piatti della tradizione utilizzando alcuni dei formaggi d’eccellenza del territorio: il Trentingrana, il Casolét, il Val di Sole, il Puzzone di Moena e il Fontal di Cavalese.

Inviato speciale lo chef Andrea Mainardi alla scoperta di alcuni caseifici ed allevamenti per mostrare da dove nascono proprio i prodotti caseari utilizzati nelle ricette.

Quattro tappe nella splendida cornice delle Dolomiti per ammirare le bellezze naturalistiche delle valli trentine: si parte dalla Val di Non, per poi proseguire in Val Di Sole e in Val di Fassa e concludere il viaggio in Val di Fiemme.