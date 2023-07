INTERVISTA A CRISTINA FLAIM (UDC TN-AA) * FOCUS SU: « PARITÀ DI GENERE – ENERGIA ED ECONOMIA – PRESTITI E MUTUI – POLITICHE GREEN »

10.06 - lunedì 3 luglio 2023

Di Luca Franceschi

Parità di genere: lei come vive questo nuovo parametro sociale?

La Commissione europea nella comunicazione relativa alla strategia per la parità di genere 2020-2025 ha dichiarato che finora nessuno Stato membro ha realizzato la parità tra uomini e donne: i divari di genere persistono nel mondo del lavoro/retributivo/carriera. A livello globale, il raggiungimento dell’uguaglianza rappresenta uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030.

L’argomento è vasto, si parte dalla occupazione e imprenditorialità femminile, alla violenza sulle donne per giungere alla conciliazione vita-lavoro. Volendoci soffermare su quest’ultimo tema, ritengo che si debbano fare degli sforzi (anche a livello normativo) per dare maggiore flessibilità al lavoro femminile.

È innegabile che ad oggi, in Italia, gran parte del family-care ricada sulla donna. È allora necessario fare sì che alcuni tipi di lavoro possano essere svolti in smart-working, con orario flessibile e modulabile. È necessario che ci siano incentivi alle aziende che istituiscono asili nido/asili all’interno delle aziende. Alcune realtà maggiormente strutturate hanno individualmente adottato questi modelli, noi come Udc (Unione di Centro) vorremmo che questi modelli virtuosi germinassero anche in realtà più piccole.

In generale la parità di genere non si realizzerà da atti puramente impositivi ma da un cambiamento culturale che deve pervadere la società. Per fare questo bisogna partire da quotidiani cambiamenti concreti.

Il 2022 ha visto la fine della pandemia ma ci ha costretto ad affrontare il tema della guerra vicino a noi e le ricadute economiche legate agli approvvigionamenti energetici. Come valuta gli sviluppi di queste continue crisi senza fine?

Gli anni della pandemia hanno visto l’Italia soffrire molto sia da un punto di vista sociale sia economico. Il lato positivo (in questa tragedia collettiva) è stata l’adozione di modelli di lavoro impensabili fino a un decennio fa. Il lavoro a distanza ha aperto nuove possibilità che devono essere sfruttate al meglio.

La guerra vicino a noi, ci ha costretto a prendere coscienza di quanto le nostre democrazie siano fragili e di quanto siamo disposti a lottare e a schieraci innanzi e soprusi del più forte. La crisi energetica ci ha obbligati a pensare, ripensare, disegnare, programmare nuove fonti. Il fil rouge di queste tre crisi sta proprio nell’averci obbligato a cambiare prospettiva. Come tutti i cambiamenti radicali, anche questi creano incertezze e paure ma non possiamo limitarci all’immobilismo, alle politiche del “no” a priori.

Parliamo di temi di grande portata che si scontrano spesso visioni differenti del modello economico da adottare. Quale è secondo lei un modello adottabile nel 2023?

Di recente mi è capitato di parlare proprio del modello sul ciclo vitale di Modigliani. In estrema sintesi il modello lega l’andamento del risparmio nazionale al peso che assumono le diverse classi di età, ciascuna delle quali è caratterizzata da una diversa attitudine al consumo e al risparmio. In base a tale teoria, il reddito individuale tende a seguire una curva a campana durante la vita; i giovani sono quelli che attingono in misura più elevata ai prestiti di lunga durata (mutui), le persone di mezza età rappresentano i maggiori risparmiatori e gli anziani, disponendo di un minor reddito, sono portati a spendere questi risparmi.

Oggi la realtà ci mostra una situazione capovolta. I giovani non riescono ad accedere ai prestiti, non avendo garanzie e vivendo una vita da precari. Le persone di mezza età si impoveriscono aiutando i giovani e vedendo ridursi la loro capacità di risparmio. Gli anziani non avranno (o non hanno) reddito sufficiente per far fronte ai bisogni primari e non.

Siamo obbligati ancora una volta ad affrontare seriamente la questione con politiche economiche non basate sulle “mancette” (i.e. Bonus) che non creano discontinuità ma solo uno stato di continua sussidiarietà.

Dottoressa Flaim; circa le nuove “politiche green”, quale è il suo approccio culturale?

Tutti noi dobbiamo cercare di perseguire comportamenti corretti a salvaguardia dell’ambiente. Dobbiamo però attenderci anche un aiuto delle istituzioni perché questi comportamenti siano attuabili nel concreto. Una piccola proposta concreta? Rendere il trasporto pubblico locale gratuito. La mano pubblica si deve rendere concreta in queste cose.

Questa scelta diminuirebbe drasticamente l’utilizzo delle auto private con un beneficio sul congestionamento nelle città, faciliterebbe la gestione dei parcheggi. Meno mezzi in circolazione significa banalmente un minor impatto inquinante. L’utilizzo ad uso commerciale (approvvigionamenti) rimarrebbe consentito e ne avrebbe un beneficio in termini di efficienza, l’auto sarebbe utilizzata solo per i grandi spostamenti e non per portare i figli a scuola o per recarsi al lavoro.

Cristina Flaim – Curriculum Vitae

***** ESPERIENZA LAVORATIVA *****

Libera professione – Commercialista e Revisore legale

Attività professionale ordinaria e straordinaria fiscale/amministrativa/societaria (Adempimenti, Asseverazioni, Due Diligence).

Attività professionale in ambito laburistico (principali CCNL: commercio, industria, agricoltura, turismo).

Collaborazioni con altri Studi Professionali a Milano e Roma.

Iscritta nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità ex art. 35 d.lgs. 241/97 dal 11 marzo 2022 al 15 febbraio 2023.

Membro della Commissione ODCEC di Milano ‘Diritto bancario e intermediari finanziari’ (17.05.2022) Membro della Commissione ODCEC di Milano ‘Finanza e Controllo di gestione’ (17.05.2022)

Incarichi societari in qualità di Amministratore, Sindaco e Revisore Legale:

UBI BANCA Spa – Consigliere e Membro del Consiglio di Sorveglianza – 2020-2021 Lomello Concimi srl – Consigliere Executive – 2020-2021

ELBA SEA srl – Amministratore Unico– in corso

Assiom Forex – Revisore Legale dal 2020 in corso

COLLEGIO ALESSANDRO VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE – Sindaco supplente – in corso COLLEGIO VILLORESI SAN GIUSEPPE SRL IMPRESA SOCIALE – Sindaco supplente – in corso G.S.C. S.R.L. GESTIONE SERVIZI CENTRALIZZATI – Sindaco supplente – in corso

BIOS S.R.L. – Presidente Collegio Sindacale – in corso

VRG WIND 030 S.R.L – Sindaco supplente – in corso

VRG WIND 040 S.R.L – Sindaco supplente – in corso

VRG WIND 060 S.R.L – Sindaco supplente – in corso

VRG WIND 070 S.P.A. – Sindaco supplente – in corso

VRG WIND 129 S.P.A. – Sindaco supplente – in corso

VRG WIND 840 S.P.A. – Sindaco supplente – in corso

VRG WIND 819 S.P.A. – Sindaco supplente – in corso

VALTCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE – Sindaco – in chiusura

***** ISTRUZIONE E FORMAZIONE *****

2021-2022-2023

Master Fiscalità Eutekne

2021

Master Revisione Legale 2021

2002-oggi

Formazione Continua prescritta dall’ODCEC e dal MEF

2010-2012

Laurea triennale – da 2012 prosecuzione con Corso Magistrale

Università degli studi di Milano Materie giuridiche (in generale) ed in particolare Diritto del lavoro,

Procedura civile e penale, Scienze Finanziarie

2011

Revisore legale

Ministero della Giustizia –G.U. 4a serie speciale – Concorsi n° 15 del 22/02/2011

2010-2011

Conciliatore abilitato

Corso e esame per Conciliatore Abilitato DM 180/2010 – Iscrizione AMCI

2009

Corso IAS/IFRS – SDA Bocconi

Autonomia nell’interpretazione dei principi in relazione alla specifica realtà aziendale. Autonomia nella riconversione dei saldi, riclassificazione delle voci.

2001

Commercialista (iscritto Albo di Milano 2002) Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista

2002-2020

e-Mid SIM Spa

Credito

Direttore Amministrativo – Membro Odv ex 231/01 – da 01/05/2012 Vice Direttore Generale

Gestione dell’area amministrativa inclusa la parte fiscale e societaria. Dal 2012 sono Segretario del Consiglio di Amministrazione

1999-2002

MKI srl – gruppo Worldcom spa

Commercio

Responsabile Amministrativo e del Personale

1998-1999

Templeton Italia SIM spa

Commercio /credito

Responsabile Amministrativo e del Personale (ad hinterim Compliance Officer)

1991-1998

Fidiger srl (già Spa) – Gruppo PriceWaterhouseCoopers

Commercio

Contabile

2000

Essential Law presso ITC di Londra Principi base della legislazione inglese in merito alle TLC

1987-1991

Laurea (vecchio ordinamento)

Università degli Studi di Bergamo – facoltà di Economia e Commercio

1981-1986

Diploma Superiore – Liceo Linguistico

Liceo Linguistico Francesco Flora – Milano PRIMA LINGUA ITALIANO