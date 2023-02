11 CONSIGLIERI PAT (OLIVI – MANICA – DEMAGRI – COPPOLA – DEGASPERI – DE GODENZ – MAESTRI – TONINI – ZENI – DALLAPICCOLA – ZANELLA) * DERIVAZIONI IDROELETTRICHE: « PRESENTATA RICHIESTA COMUNICAZIONE FUGATTI »

12.13 - mercoledì 22 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

E’stata depositata oggi da undici consiglieri provinciali di minoranza, primo firmatario il cons. Alessandro Olivi, una richiesta al Presidente della Giunta provinciale di una tempestiva comunicazione al Consiglio circa il futuro delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche.

La richiesta di un’informativa nasce dalla recente impugnativa del Governo della legge provinciale n.16/2022 con la quale la Giunta aveva inteso procedere ad un rinnovo delle concessioni nonostante le due precedenti impugnative e relative bocciature da parte della Corte costituzionale.

“La questione è delicatissima ed estremamente attuale. In base infatti alla legislazione vigente manca poco più di un anno alla scadenza delle concessioni e già dovrebbero essere attivate le procedure per bandire le nuove gare. L’opposizione aveva fortemente chiesto alla Giunta di procedere in modo diverso rispetto all’ennesima prova di forza con lo Stato facendo una proposta concreta e chiara: promuovere la procedura dell’intesa tra le Province autonome di Trento e Bolzano ed il Governo, ai sensi dell’articolo 104 dello Statuto, per una modifica concordata dell’articolo 13 dello Statuto di Autonomia in modo da cambiare insieme le regole a monte ovvero rendere possibile il rinnovo delle concessioni sulla base di nuove compensazioni territoriali e l’avvio di un processo di progressiva trasformazione dei concessionari dell’idroelettrico in soggetti interamente pubblici.” – specifica Olivi – “La richiesta di informativa è stata avanzata anche alla luce della preannunciata revisione del PNRR che può rappresentare un’opportunità anche per le comunità locali al fine di introdurre un allentamento del dogma della concorrenza e tutelare maggiormente l’interesse dei territori in cui si produce il 10% della produzione idroelettrica nazionale”.

I firmatari chiedono in particolare come la Giunta provinciale intenda agire per tutelare un asset strategico del territorio e quali siano gli obiettivi del tavolo tecnico annunciato dal Ministro per gli affari regionali per giungere ad un auspicato nuovo assetto giuridico e istituzionale che sia in grado di meglio valorizzare le prerogative dell’autonomia speciale.

“La nostra”, ha spiegato Olivi, “non è un’iniziativa ostile ma anzi un contributo dialettico costruttivo per addivenire ad un’intesa dal punto di vista sia politico che istituzionale necessaria per preservare al territorio un capitale economico, sociale ed ambientale di immenso valore”.

*

Ill.mo Signor

Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio provinciale Sede Oggetto: Richiesta di comunicazione del Presidente della Provincia ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno del Consiglio provinciale Con riferimento all’articolo 140 del Regolamento interno del Consiglio provinciale i sottoscritti consiglieri provinciali chiedono una comunicazione del Presidente della Provincia in merito al futuro delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche. Tenuto conto infatti della Delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso 2 febbraio che ha impugnato, senza alcuna esitazione, la legge provinciale n.16/2022 sul rinnovo delle grandi derivazioni idroelettriche che andranno quindi a scadenza, a legislazione corrente, entro il 2024; considerando che l’idroelettrico ha un ruolo strategico per la transizione ecologica e la sicurezza energetica del Paese e in che Trentino si produce il 10% della produzione idroelettrica nazionale; considerando che la preannunciata revisione del PNRR può rappresentare un’opportunità per gli Stati membri e quindi anche per le comunità locali al fine contemperare il regime sulla concorrenza con la tutela dell’interesse dei territori in cui si produce la suddetta fonte rinnovabile; tenuto conto della proposta di legge sottoscritta da numerosi consiglieri provinciali di avviare la procedura per la modifica dell’articolo 13 dello Statuto attraverso lo strumento dell’intesa tra le Province autonome e lo Stato i sottoscritti consiglieri chiedono al Presidente della Provincia d’informare il Consiglio su come intendi agire la Giunta provinciale per tutelare un asset strategico del territorio ed, in particolare, quali siano gli obiettivi del tavolo tecnico annunciato dal Ministro per gli affari regionali per giungere ad un auspicato nuovo assetto giuridico e istituzionale utile a valorizzare le prerogative dell’autonomia speciale. Distinti saluti.

Trento, 21 febbraio 2023 cons. Alessandro Olivi cons. Alessio Manica cons. Paola Demagri cons. Lucia Coppola cons. Filippo Degasperi cons. Pietro De Godenz cons. Lucia Maestri cons. Giorgio Tonini cons. Luca Zeni