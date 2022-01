TRASPORTO STUDENTI E COVID * INTERVISTA “OPINIONE“ A ROBERTO ANDREATTA, DIRIGENTE GENERALE DIPARTIMENTO TRASPORTI PAT « FOCUS SU ORDINANZA MINISTRO SPERANZA » (ALLEGATO PDF)

19:36 - 9/01/2022

Circa l’ordinanza diffusa oggi dal Ministro Speranza anche riguardo il trasporto degli studenti in Trentino, “Opinione” (lancio riportato a fondo pagina) ha chiesto chiarimenti a Roberto Andreatta, Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti della Provincia autonoma di Trento.

Dottor Andreatta, come è possibile contemperare il diritto al trasporto e il diritto allo studio?

Relativamente alla frase “Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dei Trasporti (vedasi lancio Opinione delle 13.59) ha disposto, tuttavia, per le isole minori e per le province autonome di Trento e Bolzano la deroga all’obbligo del “super permesso verde” fino al 10 febbraio 2022”, va detto che contiene una inesattezza, visto che la ordinanza ministeriale odierna limita la sufficienza del green pass “base” alle isole minori e laguna, e solo estende al resto del territorio (Province autonome incluse) la sufficienza della mascherina per i soli servizi “dedicati” (ndr: scuolabus, evidentemente cosa diversa dal servizio si linea utilizzato dagli studenti over 12).

La conciliazione tra diritto allo studio e diritto alla salute è stata (al di là del merito su cui non entro) operata legittimamente (come ritenuto da tutti i costituzionalisti e dalla giurisprudenza intervenuta sugli obblighi vaccinali per insegnanti etc) prevedendo la certificazione Covid per la salita sui mezzi, ma la tempistica (30 dicembre pro 10 gennaio) rende debole ogni profilo sanzionatorio quantomeno sino al 15 gennaio.

Prevedete ulteriori azioni?

Non sono da escludere provvedimenti anche a carattere regionale che, per i suddetti profili temporali utili alla “regolarizzazione”, prevedano una fase transitoria (in cui sia valido il certificato base e non rinforzato) come del resto il Governo stesso ha previsto per il vaccino agli over 50 (laddove ha lasciato tutto gennaio per l’adempimento).