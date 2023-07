RIFONDAZIONE COMUNISTA * BYPASS TRENI – TRENTO: « SCENDIAMO IN PIAZZA INSIEME, COMITATI – ASSOCIAZIONI – PARTITI »

21.18 - domenica 30 luglio 2023

Abbiamo letto il comunicato inviato all’agenzia Opinione da “Uniamoci Trentino Aps” in cui si esprime soddisfazione per il sequestro del cantiere TAV, raggiunto grazie ad uno sforzo comune di molte realtà.

Naturalmente non possiamo non condividere tale soddisfazione, noi che dei comitati abbiamo sempre fatto parte e che abbiamo dato con impegno il nostro apporto ad una lotta che riteniamo fondamentale per il nostro territorio e il benessere dei suoi abitanti.

Leggere pertanto di “anacronistiche divisioni politiche superate dall’omologazione dei partiti, tutti allo stesso modo succubi di potentati economici nazionali e transazionali”, prima di tutto ci fa provare un profondo senso di indignazione. Come Rifondazione Comunista – Unione Popolare, ci siamo sempre impegnati nel movimento NO TAV, perché la difesa dei beni comuni (tra cui l’ambiente è il più importante) e la lotta al capitalismo che con la sua logica del profitto non può che distruggerli, sono i nostri principi di base.

Nella migliore delle ipotesi si tratta, quindi, di grande superficialità e scarsa preparazione politica da parte di chi ha scritto il comunicato.

Ci preoccupa molto il fatto che in un momento in cui ci sarebbe bisogno di unire le forze, ciascuna con la propria identità e con il proprio bagaglio di storia e di cultura, usando intelligenza, lungimiranza e lealtà, ci sia chi intende creare divisioni e alimentare sospetti.

Si tratta soprattutto, lo ripetiamo, di una posizione che nella sua ottusità può essere capace di allontanare coloro che dovrebbero starci maggiormente a cuore: i/le cittadin* che subiranno le conseguenze di un’opera scellerata e che devono sentirsi invogliati a scendere in piazza con noi, sia che siamo comitati che associazioni o partiti, purché onesti e limpidi negli intenti e nel modo di procedere.

*

Rifondazione Comunista – Unione Popolare del Trentino