APT MADONNA CAMPIGLIO (TN) * “MOUNTAIN BEAT FESTIVAL”: « CON L’ESIBIZIONE DEI “TIROMANCINO“ E LA PERFORMANCE DI FRANCESCO SARCINA, A PINZOLO (15-18/6) »

09.31 - lunedì 12 giugno 2023

Mancano pochi giorni al debutto di “Mountain Beat Festival”, la nuova formula che accompagna, a Pinzolo, l’inizio dell’estate seguendo il ritmo della musica condita dalla possibilità di partecipare a esperienze originali in luoghi insoliti. I battiti della montagna cominceranno a farsi sentire il 15 giugno con le prime proposte, arriveranno al culmine della frequenza venerdì 16 e sabato 17 giugno con, rispettivamente, l’esibizione dei Tiromancino (trio) e la performance acustica di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, ritorneranno a battiti più lenti nella giornata di domenica con l’ultima attività prevista di immersione nella natura. Entrambe le esibizioni musicali, gratuite, si terranno, a partire dalle 21.30, nell’incantevole parco Pineta di Pinzolo e saranno seguite da dj set con Andrea & Michele di Radio Deejay, la radio che collabora all’organizzazione dell’evento con Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio e Comune di Pinzolo.

INTRATTENIMENTO ED ESPERIENZE

In programma un’alternanza di esperienze “ad alta frequenza” ed energetiche, che creano euforia e senso di connessione, come la musica live, i concerti e l’intrattenimento, e “a bassa frequenza”, più rilassanti, lente e meditative, come le attività enogastronomiche che valorizzano i prodotti del territorio e il contatto con la natura.

I CONCERTI TOP

I Tiromancino (trio) saliranno sul palcoscenico della Pineta alle 21.30 di venerdì 16 giugno con il fondatore Federico Zampaglione, musicista, polistrumentista, autore, scrittore e regista, dunque un artista a 360°, un vulcano di idee e intuizioni, legate non solo alla musica, ma anche alla scrittura o al cinema. Quella di Pinzolo sarà la prima tappa estiva del live tour dei Tiromancino in giro per l’Italia, un’occasione per rivivere dal vivo non solo i vecchi brani come La descrizione di un attimo o Due destini, ma anche per ascoltare i nuovi brani scritti di recente. Sabato 17 giugno, sempre alle 21.30, sarà invece Francesco Sarcina de Le Vibrazioni ad intrattenere il pubblico con una performance acustica che vedrà protagonista il cantautore e chitarrista, oltre che frontman del gruppo nato e cresciuto a Milano alla fine degli anni Novanta. A successi del passato come Vieni da me, portato sul palcoscenico dell’Ariston quest’anno nella serata cover in duetto con i Modà, si alterneranno brani più recenti.

STREET FOOD E APERITIVI IN MUSICA

Nei tre giorni di giovedì, venerdì e sabato, dalle 16 alle 20, il “campo base” della Pineta si animerà con specialità street food mentre dalle 17.30 alle 19, l’elemento musicale del festival si esprimerà anche con il momento dell’aperitivo abbinato all’intrattenimento musicale con la band “Satomihotnight” il primo giorno, quindi, nei due pomeriggi successivi, con Mattia Lever e Alex The Voice, a cura della Pro loco di Pinzolo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 15 giugno si inaugura ufficialmente il campo base al parco Pineta: apertura del villaggio (dalle 16 alle 20) con aperitivo e intrattenimento musicale (dalle 17.30 alle 19.00 e replica i giorni seguenti). Alle 11 del mattino, presso lo storico Maso Curio a Caderzone Terme, ospiti d’eccezione gli Alpini che portano Polenterchef – la rassegna itinerante dedicata al piatto di montagna per eccellenza – all’interno della manifestazione. La polenta miscelata lentamente sul fuoco, la carne cotta sulla brace, i prodotti locali diffondono il loro profumo. Dalle 16 alle 20, apertura campo base e food truck con Dolomiti Street Food, Birrificio 1550 e Bocciodromo Food&Drink. Dalle 17.30 alle 19.00, aperitivo e intrattenimento musicale con la band “Satomihotnight” (a cura della Pro loco di Pinzolo). Di sera il ritmo rallenta con l’esperienza “a bassa frequenza” della Cena in fienile, occasione per gustare le ricette locali e i prodotti del territorio non solo direttamente dal produttore, ma anche in un luogo insolito allestito presso l’Azienda agricola “Il Petar”, a Spiazzo.

Venerdì 16 giugno si può prenotare l’esperienza Showcooking en plein air presso l’Antica Vetreria a Carisolo dalle 10.30 e imparare a cucinare un altro tipico piatto del territorio: i canederli nelle varie proposte di abbinamento con burro fuso o in brodo. Dalle 16 a mezzanotte apertura campo base e food truck a Pinzolo. Dalle 16 alle 24, apertura campo base e food truck con Dolomiti Street Food, Pizza Chef on the road, Birrificio 1550 e Bocciodromo Food&Drink. Dalle 17.30 alle 19.00, aperitivo ed intrattenimento musicale con Mattia Lever, il talentuoso cantante trentino. Poi, nella cornice della Pineta, alle 21.30, saliranno sul palco i Tiromancino (trio) con il primo concerto del loro nuovo summer tour 2023. A seguire, dalle 22.30 fino alle 24.00, djset con Andrea & Michele di Radio Deejay e ancora musica, dopo mezzanotte, presso Bocciodromo Food&Drink.

Sabato 17 giugno il risveglio è ancora più dolce: è Il risveglio del respiro, un’esperienza che si vive all’alba, quando i primi raggi del sole colorano le cime. Si ascoltano i suoni del bosco, sintonizzando il proprio respiro con il ritmo della natura e caricandosi di energia creativa. L’appuntamento è alle 5.30 a malga Brenta Bassa. Dalle 16 alle 24, apertura campo base e food truck con Dolomiti Street Food, Pizza Chef on the road, Birrificio 1550 e Bocciodromo Food&Drink. Dalle ore 17.30 alle ore 19.00, aperitivo e intrattenimento musicale con Alex The Voice mentre alle 21.30 sarà Francesco Sarcina de Le Vibrazioni a salire sul palcoscenico ed esibirsi nel secondo concerto del festival. A seguire, dalle 22.30 fino alle 24.00, djset con Andrea & Michele di Radio Deejay e ancora musica, dopo mezzanotte, presso Bocciodromo Food&Drink.

Domenica 18 giugno è il momento di congedarsi, con la possibilità di partecipare ad un’ultima originalissima esperienza di benessere naturale: Il potere del freddo con un trainer specializzato, alla scoperta delle sensazioni che offre l’immersione nelle acque del fiume Sarca presso il “laghetto azzurro” (dalle 10.30 alle 13.00) a Carisolo. Nella giornata domenicale apertura del campo base con food truck dalle 10 alle 14.

Ingresso al parco Pineta e ai concerti gratuito.

Iscrizione alle esperienze, a pagamento e con prenotazione dal sito campigliodolomiti.it.