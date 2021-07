ROSSI (AZIONE) * APSS TRENTINO: « DOPO BORDON VIA ANCHE BENETOLLO, UNA DOMANDA PERÒ SORGE SPONTANEA MA AZIENDA SANITARIA E ASSESSORATO NON SI PARLANO? »

Dopo Bordon via anche Benetollo. Premesso che la scelta dei primari e la gestione delle loro carriere spetta all’azienda sanitaria e al direttore generale della stessa, una cosa mi ha colpito.

Il presidente Fugatti ha dichiarato che solo ieri primo luglio è stato informato di una delibera adottata dal direttore Benetollo con cui venivano confermati alcuni primari, fra cui quello di ginecologia di Trento.

Un’affermazione sorprendente atteso che non si tratta certo di una delibera di routine fra le tante. Oltretutto non una sola delibera ma una serie di delibere, una per ogni primario confermato.

Il fatto poi che sia stata assunta il 7 di giugno e che in tutto questo tempo nessuno negli uffici dell’Assessorato si sia “imbattuto” in una delibera di tale importanza normalmente e regolarmente pubblicata sul sito dell’azienda sanitaria è non solo altrettanto sorprendente ma anche sconcertante perché significherebbe che in Assessorato non sia abitudine consultare la sezione delibere del sito dell’azienda sanitaria.

Sorpresa e sconcerto a parte una domanda però sorge spontanea: ma azienda sanitaria e assessorato non si parlano?

Servono spiegazioni e anche urgenti.

Ugo Rossi