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SWG * INTENZIONI DI VOTO – 24 GENNAIO 2022: « PD AL 21,7% / FDI 19,8% / LEGA 18,4% / M5S 13,5% / FI 7,7% »

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