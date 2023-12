COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * GIORNATA PERSONE SCOMPARSE: « DAL 2022 IN TRENTINO LA RICERCA È STATA ATTIVATA 95 VOLTE / NEL 2021 IN 83 CASI »

11.34 - martedì 12 dicembre 2023

Ricorre oggi, martedì 12 dicembre, la giornata dedicata alle persone scomparse, una triste fenomenologia che interessa anche questo territorio. Proprio in relazione alla delicatezza dell’argomento, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2007 è stata istituita la figura del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, con il compito di assicurare il coordinamento tra le Amministrazioni Statali competenti in materia, monitorare l’attività delle istituzioni e degli altri soggetti impegnati a fronteggiare il fenomeno, nonché favorire il confronto tra i dati a carattere nazionale su persone scomparse e cadaveri non identificati e quelli a carattere territoriale.

Nella circostanza, il Commissario del Governo di Trento, Prefetto Filippo Santarelli, nel rimarcare il costante impegno assicurato da tutte le componenti del locale sistema di ricerca, ha evidenziato le peculiari caratteristiche geomorfologiche del Trentino, che rendono ancora più complesse e delicate le attività di ricerca, specie in alta montagna. Ha ricordato altresì l’importante disponibilità di apposite strumentazioni tecnologiche in dotazione ai Corpi specializzati delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile, che vengono costantemente impiegate nelle attività di ricerca ed il cui ausilio è fondamentale per il buon esito delle ricerche.

I dati statistici relativi alla fenomenologia delle persone scomparse in questa Provincia risultano sostanzialmente stabili, se raffrontati agli anni passati. In particolare, nel 2018 il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse è stato attivato complessivamente 118 volte, nel 2019 risultano 122 attivazioni, nel 2020 risultano 99 attivazioni, nel 2021 83 attivazioni e nel 2022, ad oggi 95 attivazioni.

Se nella maggior parte dei casi in Trentino le ricerche si concludono positivamente, risultano tuttora talune situazioni – particolarmente delicate e complesse – per le quali si rende necessario proseguire con periodiche e approfondite attività di ricerca, anche con l’impiego di unità altamente specializzate. Nell’ambito delle iniziative nazionali messe in campo per la citata ricorrenza si segnala che verrà diffuso uno spot sulle Reti Rai in cui si richiama l’importanza di denunciare con immediatezza i casi di scomparsa, per poter garantire un rapido avvio delle attività di ricerca.