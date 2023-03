ROSSATO (FDI) * AGGRESSIONE A PIETRO GIULIANA: « IL MONDO DELLA POLITICA TRENTINA CONDANNI QUESTO EPISODIO »

08.45 - giovedì 23 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Rossato (FdI): “Massima vicinanza alla famiglia Giuliana per l’aggressione al figlio Pietro.” Ho appreso la notizia della vigliacca aggressione a Pietro Giuliana, figlio di Emilio, ex Consigliere Comunale di Trento. Tale atto compiuto inequivocabilmente da una persona vicina ad ambienti di sinistra, tesi avvalorata anche dalle dichiarazioni di stampo politico rilasciate durante l’aggressione, riporta alla mente una serie di episodi avvenuti negli ultimi tempi e che hanno visto l’impunità per certe ideologie trasformate in violenza. Mi auguro che il mondo della politica trentina condanni all’unisono tale aggressione. Solo con una presa di posizione forte e distante da qualsiasi tipo di pensiero politico, possiamo rispondere a questi episodi.

A Pietro, Emilio e a tutta la famiglia Giuliana, esprimo la mia personale vicinanza per quanto accaduto.

*

Cons. Katia Rossato – Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia