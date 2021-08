ABC IRIFOR – TRENTINO * CECITÀ: « “ LA PREVENZIONE NON VA IN VACANZA “, UNA CAMPAGNA CON GLI ALPINI TRENTINI »

AbC IRIFOR del Trentino aderisce alle varie iniziative di informazione e prevenzione che vengono promosse da IAPB Italia Onlus, la sezione italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, per sottolineare l’importanza del senso che ci fornisce l’80% delle informazioni sul mondo circostante. Oltre che insieme a IAPB Italia, le campagne di prevenzione vengono promosse con altre realtà del territorio che condividono l’importanza della prevenzione, della cura e dell’attenzione. Le attività di sensibilizzazione e prevenzione rivolte alla popolazione sono per AbC IRIFOR assolutamente fondamentali poiché, come spiega il direttore Ceccato, “più la società è informata e consapevole, più si può raggiungere un alto livello di inclusione e una migliore qualità della vita per tutti”.

La prevenzione per gli Alpini trentini

Anche per il 2021 AbC IRIFOR del Trentino aderisce al progetto “La prevenzione non va in vacanza” promosso da IAPB Italia, la sezione italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, e UICI nazionale.

L’unità mobile oftalmica (l’ormai famoso camper rosso della cooperativa adibito ad ambulatorio oculistico itinerante) sarà impegnata per quattro giornate in quattro diverse località del Trentino per offrire screening gratuiti ai Gruppi Alpini del territorio.

La scelta dei destinatari diretti della campagna è data dalla pluriennale collaborazione con la Sezione ANA di Trento, che conta circa 23.000 associati, e con la quale AbC IRIFOR negli anni si è spesso interfacciata per coinvolgere i volontari dei vari gruppi e delle varie zone del territorio provinciale in attività di vario tipo a favore dei disabili sensoriali.

La Cooperativa ha deciso dunque di coinvolgere quattro gruppi territoriali anche a titolo di riconoscimento per l’impegno e la disponibilità dimostrati da sempre sia nei confronti dei disabili sensoriali sia nei confronti della società e della popolazione in generale, considerando i preziosi contributi che i Gruppi Alpini Trentini hanno donato nelle più disparate situazioni emergenziali insieme alla Protezione civile e nelle iniziative di solidarietà e attenzione attivate nel tempo.

La Cooperativa sottolineerà come la salute degli occhi non conosca stagione, ma sia un elemento a cui prestare attenzione durante tutto l’anno. Durante la campagna di prevenzione ci sarà spazio e modo per distribuire i materiali di IAPB Italia con i consigli utili per la cura dei propri occhi.

L’Unità Mobile Oftalmica accoglierà a bordo i volontari dei Gruppi alpini di Malè, Cles, Fiera di Primiero e Storo.

Insieme al Gruppo Itas in Primiero

Anche con ITAS Mutua prosegue la collaborazione nella piena condivisione dell’importanza di diffondere una cultura della prevenzione delle principali patologie visive. Il 2 e il 3 settembre l’Unità Mobile oftalmica sarà in Primiero per due giorni di screening visivi gratuiti, grazie al supporto logistico e organizzativo dell’agenzia Itas locale.