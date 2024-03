PAROLARI (PD) * RSA TRENTINE: « IN QUESTO MOMENTO HANNO BISOGNO DI TUTTO, TRANNE CHE ESSERE TRATTATE COME MERCE DI SCAMBIO »

08.55 - domenica 24 marzo 2024

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano “l’Adige“, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

*

Francesca Parolari

Consigliera Provinciale – Partito Democratico del Trentino

///

Le Rsa trentine, in questo momento, di tutto hanno bisogno tranne che di essere trattate come merce di scambio in giochi politici. Le difficoltà che stanno attraversando e le sfide che devono affrontare (carenza di personale, difficoltà economiche, necessità di individuare nuovi modelli organizzativi) richiedono che nei ruoli apicali siano collocate persone competenti, che possano portare contributi seri, non persone fedeli al politico di turno.

Il siparietto messo in scena da Fdi intorno al rinnovo del Cda della Apsp di Riva è vergognoso e sconcertante. Se continueremo a vedere le Apsp semplicemente come caselle da riempire con gli amici fedeli, anziché come strutture altamente specializzate per la cui conduzione servono persone capaci e competenti, il risultato non potrà che essere il tracollo definitivo di questi enti. I Sindaci in primis, cui spetta l’indicazione alla Pat dei candidati per i Cda delle Apsp, non possono strumentalizzare e distorcere in questo modo il loro compito. Hanno in mano il destino di queste strutture, hanno in mano la responsabilità di dare, attraverso le Rsa del territorio, servizi di qualità ai loro anziani. Guardino effettivamente ai curriculum di chi andrà a dirigerle e non scelgano scandalosamente in base alla tessera che hanno in tasca i candidati. Mirino a dare il meglio alle loro aziende. Ne va del futuro di migliaia di anziani, delle loro famiglie e degli operatori che ci lavorano.