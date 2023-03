PAT * VIABILITÀ: « INCIDENTE IN GALLERIA, RIPRISTINATA LA CIRCOLAZIONE LUNGO LA SS 45 BIS IN DIREZIONE RIVA DEL GARDA »

19.49 - venerdì 17 marzo 2023

Ripristinata la circolazione lungo la SS 45 bis in direzione di Riva del Garda. Viabilità: a partire dalle ore 18:30 è stata ripristinata la circolazione lungo la SS 45 bis in direzione di Riva del Garda, dopo i disagi causati da un incidente che si è verificato a valle della località di Cadine, all’interno della galleria del Forte. Verso le ore 16:45, per un tamponamento nel quale sono rimasti coinvolti più veicoli, il traffico in direzione Riva del Garda all’interno della galleria è rimasto bloccato.

Nell’immediato, per limitare i disagi ai numerosi utenti in uscita dalla città verso la valle dei Laghi, l’Alto Garda e le Valli Giudicarie, con l’intervento della Polizia Locale di Trento, il traffico leggero è stato deviato lungo la SP 85 attraverso Sardagna e Sopramonte. Le operazioni di soccorso meccanico, che hanno impegnato oltre alla Polizia Locale del Capoluogo anche i tecnici del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento ed il personale del Servizio Gestione Strade, sono risultate piuttosto complesse in quanto nell’incidente oltre a diverse autovetture è rimasto coinvolto anche un autoarticolato, per il recupero del quale si è reso necessario l’intervento di uno specifico automezzo di soccorso.