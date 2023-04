ENPA * ORSA JJ4: « BENE ISPRA E PICHETTO FRATIN SU TRASFERIMENTO, PRONTI A COLLABORARE PER SOLUZIONE “CRUELTY FREE“ ANCHE PER ALTRI ESEMPLARI »

15.33 - venerdì 21 aprile 2023

Orsa JJ4. Enpa: bene ISPRA e Pichetto Fratin su trasferimento. Pronti a collaborare per una soluzione “cruelty free” sul caso di JJ4 e degli altri orsi. L’Ente Nazionale Protezione Animali accoglie con soddisfazione la presa di posizione del ministro Pichetto Fratin, favorevole ad una soluzione cruelty free per JJ4 e gli altri orsi condannati a morte. Anche l’ISPRA in queste ore ha messo nero su bianco che l’uccisione non è l’unica strada percorribile. “ Il presidente della PAT – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa – dovrebbe trarre le doverose conclusioni, ponendo fine alla sua personalissima guerra contro i plantigradi. Una guerra, quella di Fugatti, che non serve a nessuno: agli animali, al territorio, alla politica. Ma – soprattutto – non serve alla stessa popolazione trentina, poiché con le condanne a morte non si risolvono i problemi causati dalla decennale mancanza di informazione e sensibilizzazione dei residenti, nonché dalle gravissime omissioni sull’applicazione dei metodi preventivi”.

La morte di JJ4 e di altri esemplari non potrebbe assolutamente prevenire il verificarsi di altri “incidenti” con gli stessi orsi o con altre specie selvatiche. Per tale motivo Enpa accoglie con favore l’iniziativa dei Comuni trentini di Castel Condino e Borgo Chiese, che hanno finalmente intrapreso azioni concrete per segnalare la presenza di orsi sul territorio e per informare la popolazione, invitandola a comportamenti responsabili. È questa la via da percorrere, secondo la Protezione Animali che, al contempo, conferma la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni, a livello locale e nazionale, per risolvere la questione degli orsi trentini con azioni cruelty free e per contribuire alla sensibilizzazione della popolazione e dei turisti sui corretti comportamenti da adottare nelle zone abitate dai selvatici. Convivere con la fauna si può, si deve ed è a nostro stesso beneficio.