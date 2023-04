VATICANNEWS.VA * DOMENICA DELLE PALME: PAPA FRANCESCO: « IN TUTTI GLI ESCLUSI GESÙ ABBANDONATO, OGGI GRIDA E CHIEDE DI ESSERE AMATO »

19.27 - domenica 2 aprile 2023

Il Papa: in tutti gli esclusi Gesù abbandonato oggi grida e chiede di essere amato. Papa Francesco presiede in Piazza San Pietro la celebrazione della Messa della Domenica delle Palme preceduta dalla benedizione dei rami d’ulivo che ricordano l’ingresso festoso di Gesù a Gerusalemme. Nell’omelia la sintesi della Passione di Cristo nelle parole pronunciate sulla croce: “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?” e il Papa ricorda i tanti “cristi abbandonati” di oggi.

Adriana Masotti – Città del Vaticano

Una Piazza San Pietro affollata da circa 60 mila fedeli accoglie, alle 10 di questa mattina, Papa Francesco che il giorno dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli non rinuncia a presiedere la celebrazione della Domenica delle Palme che apre la Settimana Santa. Ai piedi dell’obelisco, il Papa benedice i rami di ulivo che tanti stringono nelle mani a cui segue la lettura del brano del Vangelo di Matteo che descrive l’episodio dell’ingresso di Cristo a Gerusalemme mentre la folla acclamava: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore”. Poi i concelebranti, cardinali, vescovi e sacerdoti, salgono in processione, lungo il corridoio tra le fila dei fedeli, verso il sagrato della Basilica per dare inizio alla Messa, seguiti da Francesco in papamobile. Ciascuno porta con sè un ramo di palma intrecciato, il palmurello, simbolo di pace. Celebrante all’altare è il cardinale Leonardo Sandri, vice decano del Collegio Cardinalizio.

L’amore di Cristo ci spinge a guardare agli scartati di oggi

Ma proprio dall’interno della sofferenza scaturisce la speranza. Sulla croce Gesù non si lascia vincere dalla disperazione, grida l’abbandono ma subito dopo si affida, si consegna al Padre. E “continua ad amare i suoi”, perdona chi lo ha crocifisso. “L’abisso di tanti mali nostri – afferma il Papa – viene immerso in un amore più grande, così che ogni nostra separazione si trasforma in comunione”. In Gesù abbandonato si manifesta l’amore di Dio, un amore che può “trasformare i nostri cuori di pietra” spingendoli “a cercarlo e ad amarlo” in tutti gli abbandonati in cui Lui stesso è presente. E Francesco ricorda, a braccio, la vicenda di un uomo, un senza fissa dimora, che qualche mese fa è morto solo sotto il Colonnato di San Pietro. E afferma: