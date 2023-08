PAOLA DEPRETTO * VIOLENZA ROVERETO (TN): « SICUREZZA, È NECESSARIA UNA PROFONDA RIFLESSIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI »

18.21 - domenica 6 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

la violenza inaudita che si è consumata in questi giorni nella nostra Vallagarina ha superato ogni umana tolleranza. È necessaria una profonda riflessione, da parte delle istituzioni, sulla tutela e la sicurezza dei cittadini in tema di prevenzione. Servono maggiori controlli, metodi più severi e tanta informazione volta a coinvolgere i cittadini in un percorso condiviso di fiducia e affidamento. Le amministrazioni comunali devono fare rete, aumentare la sinergia tra i territori al fine di garantire la massima tutela. Vanno ringraziate le forze di polizia che ogni giorno sono in prima linea nella lotta contro il crimine.

Rovereto, città di storia e cultura, seconda città del Trentino merita molto più rispetto e attenzione. L’attuale giunta Valduga non ha certo brillato in questi anni mettendo in atto una politica fallimentare da tanti punti di vista (viabilità, commercio ecc) ma, in particolare è stata latitante sul tema della sicurezza. Esprimo la massima solidarietà e vicinanza ai famigliari delle donne vittime di tali azioni criminali.

*

Avv. Paola Depretto

Presidente Circolo FDI Mori