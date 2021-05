ON. LOSS (LEGA) * GIORNATA MONDIALE API: « DA TEMPO OPERIAMO ATTIVAMENTE AL SOSTEGNO DEL SETTORE, NUMEROSE LE AZIONI A LIVELLO LEGISLATIVO E GOVERNATIVO »

La Giornata mondiale delle api ci dà l’opportunità di volgere uno sguardo a questo mondo delicato e tanto prezioso per il nostro pianeta. La Lega opera attivamente da tempo a sostegno di questo settore con numerose azioni a livello legislativo e governativo.

Alla Camera abbiamo portato avanti diverse iniziative di confronto con il governo, per stimolare l’aumento di controlli relativi all’importazione dall’estero di falso miele e raggiungere un completo riconoscimento, anche fiscale delle produzioni e servizi svolti dagli apicoltori, partendo dall’abbassamento dell’Iva sulla pappa e gelatina reale e soprattutto sui servizi di impollinazione. Il servizio di impollinazione è l’attività principale svolta dalle api, rivolta verso le principali produzioni ortofrutticole tanto che il valore economico globale generato dalle api con la loro attività pronuba è di gran lunga superiore rispetto al valore derivante dalla vendita dei prodotti dell’alveare come il miele. Inoltre, il servizio di impollinazione rappresenta spesso la prima fonte di reddito per gli apicoltori, seguito poi dalla vendita dei prodotti apistici.

Presso il Senato è stata poi depositata una proposta di legge per sostenere la diffusione della conoscenza e del rispetto del ruolo delle api, anche con iniziative di tipo didattico, culturale ed educativo all’interno delle scuole.

L’azione del gruppo Lega continuerà con forza anche nei prossimi mesi, anche per dare un supporto concreto agli apicoltori che soffrono per questa primavera fredda e tante fioriture mancate o perse. L’auspicio in questa Giornata internazionale delle api è quindi che tutti i livelli istituzionali contribuiscano a sostenere il mondo degli apicoltori, per garantire così un futuro un po’ migliore al nostro pianeta e a tutti coloro che ci abitano”.

Lo dichiara la deputata trentina della Lega Martina Loss, membro della commissione Agricoltura della Camera.