PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: SEGNANA, « SANITARI NON VACCINÀTI, CONVOCATA PER IL PRIMO MARZO LA COMMISSIONE SALUTE »

18.33 - martedì 22 febbraio 2022

Sanitari non vaccinati: chiesto un incontro il 1° marzo. In merito alla sospensione dei sanitari non vaccinati ma guariti dal Covid è in programma un incontro con la Commissione Salute delle Regioni e Province autonome il prossimo 1° marzo. Lo precisa l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana: “Il Trentino, come altre regioni italiane, ha riammesso al lavoro i sanitari non vaccinati ma guariti dal Covid: rispetto alle notizie odierne, poco fa si è tenuto l’incontro del Gruppo tecnico della prevenzione, nell’ambito della Commissione Salute.

La linea che è stata condivisa – conclude l’assessore – è quella di portare l’argomento prima all’attenzione della Commissione Salute, quindi a quella del ministro degli affari regionali e delle autonomie Mariastella Gelmini, nell’ambito dei lavori della Conferenza Stato Regioni, per capire come procedere”