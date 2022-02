COMUNE DI TRENTO * POLIZIA LOCALE: « GIACOMONI E SATTIN ASSOLTI NEL PROCESSO PER CALUNNIA E FALSO »

18.24 - martedì 22 febbraio 2022

Giacomoni e Sattin assolti nel processo per calunnia e falso. Si è concluso oggi con l’assoluzione dell’ex Comandante della Polizia locale Lino Giacomoni (ora in pensione) e dell’allora suo vice Luca Sattin (ora Comandante del Corpo di Polizia locale), accusati di calunnia, falso ed induzione al falso il processo con rito abbreviato in merito ad un episodio accaduto all’interno del comando il 27 maggio del 2020.

E’ stato un periodo non facile per i due dirigenti ma quest’assoluzione dimostra la validità dell’operato non solo dei due ma anche degli uffici comunali. Per questo c’è oggi la soddisfazione di tutta l’Amministrazione comunale.