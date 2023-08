LORENZO RIZZOLI * AGGRESSIONE ROVERETO (TN): « LA VIOLENZA VA FERMATA SUBITO, LASCIA L’AMARO IN BOCCA LA STRUMENTALIZZAZIONE POLITICA »

17.15 - domenica 6 agosto 2023

Egregio direttore Franceschi,

vorrei condividere il mio pensiero in merito a quanto è successo ieri nel parco pubblico Nikolajevka a Rovereto. Un’aggressione da condannare subito. La violenza, contro donna o uomo, va fermata subito.

Ciò che però mi lascia l’amaro in bocca però è la strumentalizzazione politica del brutale evento. In un lampo il consigliere comunale in forza a Fratelli d’Italia Andrea Merler ha subito evidenziato, sui social, lo stato di sicurezza (carente) della città di Rovereto governata dal primo cittadino, nonché candidato alla presidenza della PAT Valduga. Perché utilizzare questo brutale evento per attaccare un candidato presidente della PAT che, magari, nulla c’entra? Perché incolpare il sindaco di Rovereto per tali aggressioni?

Credo che oggi viviamo in un mondo complicato: una crisi sociale e valoriale senza confini. Questa è la causa, a mio avviso, di molti brutali eventi. Certo, la politica deve, in qualche modo, trovare un rimedio a tale crisi sociale e valoriale, ma non è di certo attaccando l’avversario politico in questo modo che si trovano soluzioni.

Mi piacerebbe vivere in un mondo dove FARE POLITICA non è aggredire o attaccare o parlare male degli avversari politici, ma costruire proposte politiche, magari in collaborazione con chi siede all’opposizione, al fine di contribuire al mantenimento / creazione del bene comune.

La sicurezza è un problema generale, non relativo a singoli comuni. Vanno studiati e messi in atto modelli che mettano in sicurezza non solo le singole città, ma tutta la Provincia Autonoma di Trento. Chi siede all’opposizione deve aiutare chi governa nella creazione di tali modelli, non fermarsi alla critica di quanto fatto da chi governa, senza proporre soluzioni concrete e alternative a quanto esistente.

*

Lorenzo Rizzoli – Trento