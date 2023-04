PACCHER * “LE ALBERE” TRENTO – ORDINE PUBBLICO: « SERVE PIÙ CONTROLLO, TOCCA AL SINDACO IANESELLI -CHE NE HA LA RESPONSABILITÀ- MUOVERSI »

11.14 - sabato 29 aprile 2023

Gentile direttore,

“palpeggiamenti, frasi volgari, tentativi di furto”. La denuncia, di cui da conto oggi la stampa locale, arriva da un gruppo di ragazze che hanno preso parte alla festa del 25 aprile organizzata alle Albere dall’Arci. L’accaduto, molto grave a tutti gli effetti, viene stigmatizzato da “Non una di meno” ma si tratta per la verità di un’indignazione all’acqua di rose.

L’associazione che, per presunti fatti simili accaduti alla penultima Adunata degli alpini (dove le presenze sono infinitamente superiori alla festa trentina del 25 aprile) si era stracciata le vesti, accusando senza prove gli alpini di fomentare il peggio di un machismo becero e violento.

In questa occasione propone invece, nientemeno, che un questionario per fare luce sulla proporzione di accadimenti di una serata non certo da ricordare. E, visto che ad organizzare il tutto è stata l’Arci trentina, la sinistra nostrana non s’indigna certo come in altri casi, con la tentazione malcelata di derubricare il tutto a “ragazzata”.

Peccato non sia certo la prima volta che alle Albere, nello sterminato parco cittadino, si registrino intemperanze di bande di ragazzi che alla giovane età mescolano una integrazione sociale perlomeno rivedibile. Insomma la violenza contro le donne va condannata senza e senza ma, sempre e comunque, anche se avviene in manifestazioni “amiche”, quindi ci aspettiamo arrivi anche in questo caso.

Sull’ordine pubblico in città, nelle zone dove serve più controllo, tocca al sindaco Ianeselli che ne ha la responsabilità muoversi: chissà se attende i risultati del sondaggio per farlo.

*

Roberto Paccher

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Lega)