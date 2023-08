UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI * INFLAZIONE: « CARRELLO DELLA SPESA, STANGATA DA MILLE EURO PER COPPIE CON 3 FIGLI »

10.39 - giovedì 10 agosto 2023

Inflazione: Istat, luglio +5,9%. Inflazione: Unc, calo insufficiente. Carrello della spesa: stangata da oltre mille euro per coppie con 3 figli. Secondo i dati definitivi di luglio resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua scende al 5,9%, dal 6,4% del mese precedente.

“Un calo insufficiente, con il misurino. L’inflazione si abbassa ma le famiglie non se ne accorgono. I prezzi, infatti, restano allo stello livello lunare di giugno, sia per l’indice generale che per i prodotti alimentari. Anche a livello tendenziale il rallentamento dell’inflazione avviene con il contagocce, specialmente per le spese obbligate. I prodotti alimentari, infatti, passano da +11% di giugno a +10,7%, mentre il carrello della spesa resta a +10,2%, dal +10,5% del mese precedente. Insomma, il Governo farebbe bene a decidere misure serie contro l’inflazione e a prendere atto che l’accordo sul trimestre anti-inflazione è fallito miseramente” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per una coppia con due figli, la famiglia tradizionale di una volta, l’inflazione a +5,9% significa un aumento del costo della vita pari a 1699 euro su base annua. Di questi ben 823 euro servono solo per far fronte ai rialzi del 10,7% dei prodotti alimentari e bevande analcoliche, 340 per la sola voce Abitazione, acqua ed elettricità (+9%), 864 euro per il carrello della spesa a +10,2%. Per una coppia con 1 figlio, la maggior spesa annua è pari a 1548 euro, di cui 743 per cibo e bevande, 785 euro per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. In media per una famiglia la mazzata è di 1288 euro, 603 per mangiare e bere, 636 euro per la spesa di tutti i giorni. Il primato alle famiglie numerose con più di 3 figli con un esborso aggiuntivo pari a 1917 euro, oltre mille euro per il carrello della spesa (1024 euro)” conclude Dona.