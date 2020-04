APSS TRENTINO * CORONAVIRUS: « DALLA SETTIMANA PROSSIMA UN’ARMA IN PIù PER INDIVIDUARE IL CONTAGIO DA COVID-19, ANALISI DEL SANGUE PER IDENTIFICARE IL CONTAGIO »

Coronavirus, analisi del sangue per identificare il contagio. Il sistema diagnostico, installato nel laboratorio di Rovereto, potrà analizzare un notevole numero di campioni al giorno.

Dalla settimana prossima il Trentino ha un’arma in più per individuare il contagio da Covid-19. Apss è tra le prime aziende sanitarie italiane a installare un nuovo sistema diagnostico che, attraverso un prelievo del sangue, permette di identificare l’eventuale contatto con il virus Sars-Covid-2.

Inizialmente il test sarà utilizzato per mettere nella maggiore sicurezza possibile pazienti e operatori effettuando le analisi sul personale sanitario quotidianamente a contatto con le persone più fragili per poi passare in fasi successive a un’estensione sempre maggiore di persone.

La nuova strumentazione è in corso di istallazione nel Laboratorio di patologia clinica di Rovereto e a regime, lavorando a ciclo continuo, permetterà la lettura in chemioluminescenza di migliaia di campioni. Attualmente i tecnici stanno lavorando sulle tarature e sul collegamento con i sistemi informativi del laboratorio in modo tale da poter gestire anche l’elevato numero di analisi previste.

Considerata la scarsità delle conoscenze scientifiche relative al Covid-19, sarà importante anche il raccordo e il confronto con le altre Regioni che utilizzano questa metodica che avverrà attraverso un gruppo tecnico interdisciplinare di professionisti Apss.