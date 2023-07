“ITAS MUTUA“ E “APT VAL DI FASSA“ * PARTNERSHIP: « INSIEME PER OFFRIRE LA “VACANZA ASSICURATA”, NEL CUORE DELLE DOLOMITI »

10.50 - lunedì 3 luglio 2023

ITAS Mutua e APT Val di Fassa insieme per offrire la “vacanza assicurata” nel cuore delle Dolomiti. Una partnership territoriale all’insegna dell’innovazione: ITAS Active, la polizza multisport di ITAS Mutua, sarà gratuita per chi soggiornerà in Val di Fassa nel periodo “Belle stagioni”, mentre per il resto dell’estate i pacchetti plurigiornalieri base e plus saranno disponibili a prezzi scontati.

Durante la bella stagione sarà possibile fare sport e attività outdoor nel cuore delle Dolomiti grazie all’accordo sottoscritto da ITAS Mutua e l’APT della Val di Fassa. Le due realtà leader del territorio trentino hanno deciso di unirsi e fare sistema, con lo scopo di mettere a disposizione un servizio unico, completo ed innovativo nel mondo turistico italiano: chi sceglie di fare una vacanza attiva in una valle da sempre vocata alla pratica sportiva outdoor, avrà accesso ad una copertura assicurativa multisport gratuita o a prezzo scontato.

In che cosa consiste la partnership? Nelle BELLE STAGIONI, che cadono dal 13/05 al 25/06 e dal 09/09 all’01/11, chi soggiorna in Val di Fassa avrà ITAS ACTIVE gratis con Pacchetto base. Nei restanti periodi la copertura assicurativa di ITAS sarà messa a disposizione degli ospiti della Val di Fassa a condizioni esclusive con sconti a loro dedicati. L’iniziativa che lega ITAS e APT Val di Fassa si distingue per l’innovazione digitale e di servizio che è in grado di offrire.

L’accordo mira anche e soprattutto a migliorare l’esperienza di servizio offerta alle persone. La copertura assicurativa di ITAS che protegge lo sport nel tempo libero andrà infatti ad arricchire il ventaglio di servizi che l’APT Val di Fassa offre ai suoi ospiti: attività sportive outdoor e assicurazione sono integrate per costruire la migliore esperienza di soggiorno possibile valorizzando allo stesso tempo il territorio trentino ancora una volta come luogo di sperimentazione in un’ottica di ricerca dell’eccellenza nell’offerta turistica.

L’Amministratore delegato e direttore generale di ITAS Mutua Alessandro Molinari ha espresso soddisfazione per la firma dell’accordo: “L’iniziativa è frutto di una collaborazione coltivata nel tempo, nell’ottica di costruire una risposta all’altezza dell’eccellenza che il nostro territorio rappresenta nel mondo e in cui la nostra Mutua ha le sue radici. Per rispondere alle esigenze di un mercato come quello turistico, centrale per la nostra economia, è fondamentale fare sistema e collaborare per offrire un’esperienza completa e competitiva. Anche da queste iniziative si misura la vicinanza di una Mutua al proprio territorio”.

Il presidente di ApT Val di Fassa, Fausto Lorenz, ha messo in evidenza come sia importante oggi per gli ospiti della Val di Fassa garantire le coperture assicurative per le loro attività outdoor in modo intuitivo e senza sforzi attraverso la Card di destinazione: facilità di attivazione e utilizzo sono la chiave per dare un servizio di qualità. Speriamo che in futuro si potranno studiare alleanze e forme assicurative per altre esigenze legate alle attività della Valle legate in particolare alla nuova Società Grandi Eventi.

ITAS Active, la polizza instant di ITAS Mutua, nasce per essere smart, semplice e veloce: per gli ospiti che avranno la copertura assicurativa gratuita ed integrata al soggiorno sarà sufficiente scansionare il QR code presente sul flyer Val di Fassa Guest Card e inserire i propri dati per ricevere la documentazione assicurativa.

L’accordo valido per la stagione estiva nasce da una collaborazione più ampia e di successo tra ITAS e la Val di Fassa, consolidata durante la stagione invernale 2022/2023 grazie ad ITASnow, il prodotto instant di ITAS dedicato allo sci che ha rappresentato il primo tassello di una collaborazione strategica che punta ad estendersi anche ad altri ambiti. Con la stagione estiva prosegue l’impegno comune di ITAS e Val di Fassa per garantire soluzioni assicurative e iniziative su misura e all’altezza di un territorio attrattivo e con un’elevatissima vocazione turistica.