MAZZARELLA (TRENTINO IN AZIONE) * AMMINISTRATIVE PAT: « LE NOSTRE PRIORITÀ PROGRAMMATICHE, AUTONOMIA / ISTRUZIONE / AMBIENTE / SANITÀ / TURISMO » (PDF)

16.22 - venerdì 20 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi,

dire che non ci sono proposte e tutti i partiti sono uguali è pericoloso oltre che inesatto. Leggo oggi sui quotidiani una lamentela da parte dei rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori sul fatto che questa sia stata una campagna spenta e soprattutto senza contenuti. Concordo sul fatto che sia stata anomala e che per alcuni aspetti poco orientata al confronto, si pensi solo al fatto che l’attuale Presidente Fugatti non ha mai partecipato a nessun dibattito o tavola rotonda se non in una sagra per giocare alla morra e sorseggiare birra.

Non mi trovo però in accordo sul tema contenuti, o per lo meno non posso accondiscendere a questa omologazione per quanto riguarda il partito che rappresento e per cui candido: Azione.

Ancora a giugno abbiamo presentato un documento programmatico con 80 proposte su 8 temi per oltre 70 pagine di analisi, fonti e più livelli di lettura. elaborate con molti tecnici, esperti, rappresentanti di categorie che per ovvie ragioni e timori non hanno voluto apparire ma hanno sentito il bisogno di dare il loro contributo a qualcosa di concreto. Proposte che, come richiedono per l’appunto Fausto Manzana (Confindustria) e Marco Segatta, sono concrete, operative, fattive e rientranti in una visione di Trentino che mira alla competitività e all’attrattività proprio come richiesto dagli industriali nella loro ultima assemblea. Solo per citare il mondo del lavoro andiamo dalla proposta dettagliata di revisione della legge 6/99 in ambito ricerca e sviluppo alla costituzione di un polo di alta formazione alberghiera a Riva del Garda, dalla proposta di un contratto flessibile per gli stagionali al rilancio del tema sulla sicurezza del lavoro, molto attuale ma curato da pochi. A latere cito anche una proposta molto argomentata sulla rimodulazione del ruolo della regione e il rapporto tra la nostra Provincia e quella di Bolzano, tema da Azione più volte trattato nell’ultimo anno. Non parliamo delle proposte sulla sanità che son oal centro dell’attività di Azione.

Personalmente ritengo ingiusto appiattire genericamente ogni partito come se fossero tutti uguali. Credo invece che, dal singolo cittadino ai vertici delle categorie economiche a cui ho fatto parte per anni come presidente dei Giovani Imprenditori, si dovrebbe cominciare a prendere posizione e uscire dalla retorica della politica assente e distaccata dalla realtà, riconoscendo il merito di chi fa proposte al di là che questo sia o meno al governo. Questa retorica del “tutti sono eguali” può servire ad evitare certamente il rischio di schierarsi ma contribuisce certamente a disincentivare gli elettori dal compito essenziale di recarsi alle urne. Invito quindi tutti gli scettici a visionare il documento programmatico di Azione sul sito Azione2023.it, leggerlo, approfondirlo e solo successivamente decidere se ritenerlo propaganda o qualcosa di degno di nota. Siamo in un tempo in cui è doveroso ritornare all’approfondimento e al riconoscimento di quelle persone che i contenuti li ha, li ha elaborati e soprattutto li desidera condividere per il bene di tutti.

*

Massimiliano Mazzarella

Capolista di Azione alle elezioni provinciali