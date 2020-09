MARIO RIZZOLI * OSPEDALE DI FIEMME (TN): « NESSUNO LO SPOSTERÀ SENZA UN REFERENDUM POPOLARE, SENTIRE LA POPOLAZIONE PER ASSUMERE UNA DECISIONE CONDIVISA »

Come più volte detto il sindaco Welponer e la sua Giunta non ha mai portato nelle sedi istituzionali la ventilata ipotesi di spostamento dell’ospedale di Fiemme. Ora emerge da un’interrogazione che lui in una riunione assieme al presidente della Comunità territoriale della val di Fiemme era stato informato da Trento di questa ipotesi che fra l’altro da quanto ci risulta Trento ha già abbandonato.

Welponer, Ornella Vanzo e Finato che come detto è della stessa provenienza probabilmente l’avevano condivisa senza renderne edotto il consiglio comunale. Ciò detto nel caso venissi eletto Sindaco prima di prendere una decisione così importante sarebbe mia intenzione sentire la popolazione per assumere una decisione condivisa.

Come da me sempre affermato l’ospedale può essere sostenuto solo se si parla di ospedale delle “valli dell’Avisio” pertanto ogni decisione deve essere assunta anche con la condivisione delle altre amministrazioni.

*

Mario Rizzoli

Candidato Sindaco