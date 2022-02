DEGASPERI (ONDA CIVICA) * SCUOLA: « HO CHIESTO CHE LA QUINTA COMMISSIONE PAT SI METTA A DISPOSIZIONE DEI MATURANDI, OFFRENDO ASCOLTO MA A DUE GIORNI DALLA RICHIESTA NON HO OTTENUTO RISPOSTA »

12:50 - 4/02/2022

Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza ai maturandi, vittime incolpevoli delle cattive abitudini della politica italiana. Non è un mistero (i dati recentemente presentati in seguito ad una risoluzione da noi proposta lo confermano) che il Covid abbia trasformato la frequenza scolastica in una specie di slalom. Le ricadute, nonostante l’impegno di tutti, sono facilmente immaginabili.

Sorprendente e irrispettoso che, dopo aver annunciato non più tardi di un mese fa che l’esame di Stato si sarebbe svolto con modalità analoghe ai due precedenti, il Governo dei “migliori” si sia smentito ripristinando la seconda prova scritta.

E’ chiaro che studenti e insegnanti (anch’essi vittime) avevano ormai indirizzato la preparazione sulla base di tali indicazioni di massima. Stravolgere tutto a 3 mesi dall’esame è soprattutto scorretto.

Per questo ho chiesto che la V commissione consiliare si metta a disposizione dei maturandi e offra loro la possibilità di ascolto e confronto. Anche se due giorni dalla richiesta non ho ancora ottenuto risposta non ho perso la speranza.

Di certo da questa vicenda studenti e insegnanti potranno dedurre una volta in più quanto alta sia la considerazione che i partiti nazionali hanno di loro.

*

Filippo Degasperi

Consigliere Provincia autonoma Trento (Onda civica Trentino)