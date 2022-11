SAVOI (LEGA) * PRESIDENZA PAT – REPLICA A ON. DE BERTOLDI: « LA CARTA VINCENTE, COME NEL 2018, LA ABBIAMO GIÀ E SI CHIAMA MAURIZIO FUGATTI »

18.22 - giovedì 17 novembre 2022

Ho letto e riletto le dichiarazioni apparse oggi su un quotidiano locale dell’onorevole Andrea de Bertoldi relative alle provinciali 2023 ed in particolare alla ricandidatura alla Presidenza della Provincia Autonoma dì Trento dì Fugatti. Sono dichiarazioni che mi lasciano veramente stupito.

In primis vorrei ricordare all’onorevole de Bertoldi che fu proprio Fugatti, allora segretario della Lega in Trentino, nel gennaio 2018 a proporlo e sostenerlo fortemente nella candidatura sul collegio dì Trento per le elezioni politiche del 4 marzo 2018, collegio vinto con relativa elezione a senatore.

E fu la Lega con forza, io in primis, che sostenemmo la candidatura di Fugatti alla presidenza della provincia di Trento per le provinciali 2018 (e su questo ,va detto per correttezza, senatore de Bertoldi fu d’accordo), candidatura risultata poi vincente alle elezioni provinciali del 21 ottobre 2018. Lo ricordo ancora una volta anche a Lei , amico onorevole de Bertoldi, che dopo Fugatti c’è solo Fugatti (su cui tutte le altre forze politiche che sostengono l’attuale Giunta provinciale convergono).

E vorrei amichevolmente rappresentarLe che anche il tanto da Fdi reclamato passaggio “nazionale” sul nome del candidato Presidente ci sarà ma fatalmente sarà una scontata conferma della decisione presa qua in Trentino proprio perché la coalizione che sosterrà nuovamente Fugatti è, e sarà composta da movimenti autonomisti, civici locali (La civica di Gottardi, Fassa, Progetto Trentino, Autonomisti popolari, Lista Spinelli, magari, speriamo, anche il Patt) che, come detto, sostengono la ricandidatura dì Fugatti (oltre naturalmente i partiti nazionali quali lega e Forza Italia).

Sic stsntibus rebus, caro onorevole Andrea de Bertoldi, lasciamo al centro sinistra Trentino litigare a lungo sul candidato Presidente della loro coalizione. Noi la carta vincente, come nel 2018, ce abbiamo già e si chiama Maurizio Fugatti.

*

Con immutata stima ed amicizia

Savoi Alessandro

Consigliere Provincia autonoma Trento