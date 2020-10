GIUNTA PROVINCIALE BOLZANO * VACCINI ANTINFLUENZALI: « SARANNO GRATIS PER TUTTA LA POPOLAZIONE DELL’ALTO ADIGE, DANDO PRIORITà ALLE PERSONE A RISCHIO »

La Giunta provinciale ha approvato una delibera che prevede la vaccinazione antinfluenzale gratuita di tutta la popolazione dell’Alto Adige.

La Giunta provinciale ha deciso, nel corso della seduta odierna (13 ottobre), la somministrazione gratuita a tutta la popolazione dell’Alto Adige dei vaccini antinfluenzali nella stagione 2020/21. “Questa decisione – afferma l’assessore provinciale alla salute, Thomas Widmann – è stata adottata in considerazione dell’emergenza Covid-19 e la somministrazione gratuita verrà effettuata dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, dando priorità alle persone a rischio”.

Fondamentale la prevenzione

La prevenzione ed il controllo dell’influenza sono considerate particolarmente importanti quest’anno in considerazione della pandemia da Covid-19 soprattutto per le categorie a rischio di tutte le classi d’età, ma anche per il resto della popolazione. Tutto ciò allo scopo di semplificare la diagnosi ed il trattamento dei casi sospetti poiché i sintomi del Covid-19 sono simili a quelli dell’influenza. Inoltre, grazie alla vaccinazione è possibile ridurre le complicazioni nei gruppi a rischio in caso di infezione e gli accessi al pronto soccorso. L’Azienda sanitaria, in considerazione della situazione, ha inoltre consigliato di non limitare la vaccinazione gratuita ai soli gruppi a rischio ma di allargarne la gratuità a tutta la popolazione altoatesina.

Vaccinazioni in sensibile aumento

Nella stagione influenzale 2018-20119 sono state vaccinate complessivamente 50.761 persone e in quella successiva 47.249. Per quanto riguarda la stagione 2020-2021 sono state acquistate complessivamente 73.500 dosi di vaccino alle quali si aggiungono 13.000 dosi, previste da contratto se disponibili, pari ad un totale di 86.500 dosi. “Questa decisione è stata ritenuta importante anche in considerazione del fatto che da anni i tassi vaccinali in Alto Adige sono molto bassi rispetto ad altre regioni italiane”, ha aggiunto Widmann. Le vaccinazioni verranno effettuate dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e presso i Centri vaccinali di Bolzano, Bressanone, Chiusa, Vipiteno, Merano e Brunico).