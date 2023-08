APT S. MARTINO CASTROZZA (TN) * RASSEGNA CULTURALE: « A “DOLOMITINCONTRI“ DANIELE MENCARELLI E MARINO BARTOLETTI (11-12/8) »

11.10 - martedì 8 agosto 2023

A DolomitIncontri Daniele Mencarelli e Marino Bartoletti. Due appuntamenti per un fine settimana dedicato al romanzo

La 37^ edizione della Rassegna Culturale DolomitIncontri prosegue il suo cammino estivo con un fine settimana completamente dedicato al romanzo, che vedrà protagonisti Daniele Mencarelli e Marino Bartoletti. I due eccellenti scrittori presenteranno a San Martino di Castrozza rispettivamente l’11 e il 12 agosto due libri molto diversi tra loro, a conferma di quanto la grande letteratura possa esplorare mondi e sentimenti lontani, con intensità e colori sempre sorprendenti.

Venerdì 11 agosto Daniele Mencarelli, poeta e romanziere classe 1974, presenterà a DolomitIncontri la sua più recente fatica letteraria: Fame d’aria (Mondadori). Ancora fresco dal successo della serie tv Netflix ispirata al suo romanzo Tutto chiede salvezza (attualmente presente nella top10 dei titoli della piattaforma più popolari in Italia sin dal suo debutto), Mencarelli è tornato in libreria con questo nuovo, potentissimo romanzo che indaga le estreme conseguenze dell’amore genitoriale. L’autore romano si proietta nel mondo adulto distaccandosi dall’autobiografismo, ma continua ad avere un solo desiderio: “sempre lo stesso: avverare la scrittura”. Così Daniele Mencarelli, premiato nel 2020 con lo Strega Giovani, torna sulle questioni cruciali della nostra esistenza con la consueta, spietata limpidezza di sguardo, e una lingua poetica essenziale e diretta.

Il protagonista del racconto, Pietro Borzacchi, sta viaggiando con il figlio Jacopo tra colline di pietra bianca, tornanti, e paesi arroccati, quando d’un tratto la frizione della sua vecchia Golf lo abbandona, nel momento peggiore: di venerdì pomeriggio, in mezzo al nulla. Per fortuna padre e figlio incontrano Oliviero, un meccanico alla guida del suo carro attrezzi che accetta di scortarli fino al paese più vicino, Sant’Anna del Sannio. Quando Jacopo scende dall’auto è evidente che qualcosa in lui non va: lo sguardo vuoto, il passo dondolante, la mano sinistra che continua a sfregare la gamba dei pantaloni, avanti e indietro. In attesa che Oliviero ripari l’auto, padre e figlio trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar che una volta era anche pensione. Sant’Anna del Sannio, poche centinaia di anime, è un paese bellissimo in cui il tempo sembra essersi fermato, senza futuro apparente, come tanti piccoli centri della provincia italiana. Ad aiutare Agata nel bar c’è Gaia, il cui sorriso è perfetta sintesi del suo nome. Sarà proprio lei, Gaia, a infrangere con la sua spontaneità ogni apparenza. Perché Pietro è un uomo che vive all’inferno.

“I genitori dei figli sani non sanno niente, non sanno che la normalità è una lotteria, e la malattia di un figlio, tanto più se hai un solo reddito, diventa una maledizione.” Ma la povertà non è la cosa peggiore. Pietro lotta ogni giorno contro un nemico che si porta all’altezza del cuore. Il disamore. Per tutto. Un disamore che sfocia spesso in una rabbia nera, cieca. Il dolore di Pietro, però, si troverà di fronte qualcosa di nuovo e inaspettato. Agata, Gaia e Oliviero sono l’umanità che ancora resiste, fatta il più delle volte di un eroismo semplice quanto inconsapevole. Con Fame d’aria, Daniele Mencarelli fa i conti con uno dei sentimenti più intensi: l’amore genitoriale, e lo fa portandoci per mano dentro quel sottilissimo solco in cui convivono, da sempre, tragedia e rinascita.

Sabato 12 agosto sarà Marino Bartoletti a fare suo il palco della sala congressi di San Martino di Castrozza, presentando un libro dai toni onirici, caratterizzato da una scrittura fresca e accattivante, dal titolo La discesa degli dei (Gallucci). Come afferma lo scrittore Maurizio de Giovanni: “Con i suoi romanzi Marino Bartoletti mette su carta pezzi dei nostri sogni” ed è così che in questo nuovo racconto c’è una Scala Celeste che collega il Luogo alla Terra. È percorrendo quella scala che alcuni dèi, convocati dal Grande Vecchio, tornano per dare una mano a chi ne ha invocato l’aiuto: come la bravissima cantautrice napoletana che sogna di essere finalmente capita e apprezzata; il pilota di talento e senza mezzi che aspira a guidare un giorno una Ferrari in Formula Uno; il campione affermato che vorrebbe recuperare la propria dignità dopo che la sua vita si è ribaltata per una maldicenza ingiusta; la piccola atleta che desidera con tutte le sue forze arrivare alle Olimpiadi; il famoso anchorman, ferito dall’inusitata cattiveria degli uomini, che vuole farla finita…ed ecco che, con grande generosità, si mobilitano Gigi, Pietro, Pino, Mimmo, Gilles, Fausto, Massimo, guidati dalla più sensibile, umana e coraggiosa di tutti loro. Scoprire chi siano questi dèi e soprattutto chi sia la fantomatica “fata madrina” protettrice degli sventurati protagonisti del racconto, sarà un piacere del tutto riservato al lettore.

Come noto Marino Bartoletti è uno dei più celebri e amati giornalisti italiani. Ha condotto e spesso ideato trasmissioni televisive storiche come Il processo del lunedì, La Domenica Sportiva, Pressing, Quelli che il calcio. È stato direttore del Guerin Sportivo e commentatore di tante edizioni del Giro d’Italia, della Champions League, dei Campionati europei e mondiali di calcio e dei Giochi olimpici.

Tutti gli appuntamenti in ambito della Rassegna Culturale DolomitIncontri avranno luogo a San Martino di Castrozza presso la sala congressi del Palazzo Sass Maor alle ore 18.00. Ingresso libero. La Rassegna Culturale DolomitIncontri è realizzata con il patrocinio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza e la Comunità di Primiero.