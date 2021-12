LUCA GRAZIOLI (ASSESSORE RIVA DEL GARDA) * PARCHEGGI E SOSTE: « LE NOSTRE MISURE RIVOLUZIONARIE, PUNTO DI PARTENZA PER UNA CITTÀ PIÙ GREEN »

7:23 - 10/12/2021

Vorrei sottolineare alcune misure e modifiche importanti, per questa Amministrazione sulla Politica della Sosta, condivise e promosse da APM e deliberate a fine novembre in Giunta Comunale (delibera 261).

– in relazione al protrarsi nelle ultime annualità della presenza turistica anche oltre il mese di settembre, si intende mantenere un ulteriore mese (ottobre) l’obbligo di pagamento della tariffa in alcune aree di sosta in “fascia lago”, al fine di aumentare la turnazione nell’utilizzo degli stalli disponibili;

– tariffe agevolate riservate ai Residenti mediante tessera a scalare al parcheggio EX Agraria, dato che risulta poco utilizzato, in modo tale da garantire nel parcheggio Terme Romane una maggior disponibilità di stalli per visitatori provenienti da fuori città;

– per le Ditte Artigiane per esecuzioni lavori su tutto il territorio di Riva del Garda tariffa ridotta residenti (0,50 cent/ora);

– dato che siamo particolarmente attenti allo sviluppo della mobilità sostenibile, con riferimento alle autovetture elettriche si intende riservare a tale tipologia di veicoli, gli stalli di sosta soggetti a tariffe presenti nel parcheggio di via Filzi, nonché garantire una migliore turnazione nell’utilizzo delle infrastrutture, presenti sulla stessa area, per la ricarica delle batterie di tali veicoli, mediante la riduzione del tempo riservato alla sosta durante la ricarica (2 ore)

– per quanto riguarda l’attuale parcheggio in Piazza Catena, dato che nel prossimo futuro sarà interessato dalla Ciclovia del Garda, c’è bisogno di un intervento di “contenimento”, che preveda dalla prossima primavera la rinuncia alla disponibilità degli stalli per autovetture, per privilegiare l’utenza debole e più sensibile (pedoni e ciclisti) e l’utenza che arriva in città con bus turistici.

– sull’area poco più a sud dei “Giardini di Porta Orientale”, attualmente utilizzata a parcheggio, si intende intervenire per conferire alla stessa una maggior sicurezza. In primis con un cambio di utilizzo che non prevede il parcheggio continuativo ma solo soste operative per attività specificatamente autorizzate. Qui sarà zona ZTL

– per la vendita degli abbonamenti, che sta avvenendo in questi giorni, per l’utilizzo delle aree di sosta, si è ritenuto di garantire “per la prima volta” una priorità temporale ai cittadini residenti che non dispongano di parcheggi o autorimesse.

– ulteriore intervento sull’utilizzo delle aree di sosta di residenti abbonati, dove si è ritenuto opportuno non richiedere agli stessi l’esposizione di un ticket giornaliero avente validità solo 24 ore.

– eliminato il privilegio per i consiglieri comunali e per i membri delle commissioni consiliari, con il quale fino a ieri, nei giorni delle riunioni, potevano parcheggiare gratuitamente.

Penso che alcune misure siano rivoluzionarie e il punto di partenza per una città più green.

Luca Grazioli

Ass. Patrimonio, Qualità Urbana, Viabilità e Sicurezza