FDI * CONSIGLIERI COMUNALI DI TRENTO * SICUREZZA: « SIAMO VICINI AI COMMERCIANTI, SONO ESASPERATI DAI FURTI E DALLE MINACCE »

Consiglieri comunali di Trento: Siamo vicini ai commercianti esasperati da furti e minacce. “In queste settimane il centro storico di Trento è tristemente divenuto teatro di una serie di furti e tentativi di scasso ai danni degli esercizi commerciali, con minacce e insulti a esercenti, commesse e commessi che vi operano.

La situazione dei negozi in città, aggravata dalle chiusure forzate per la pandemia e dalla concorrenza dei colossi del web, sta divenendo insostenibile a causa di un gruppetto di sbandati, alcuni già colpiti da Daspo urbano, che quasi quotidianamente esasperano gli esercenti.

Esprimiamo solidarietà in particolare per i negozianti che hanno subito furti e danni agli immobili e per le commesse soggette a offese e minacce, scaturite persino in vere e proprie aggressioni fisiche per le coraggiose che hanno tentato di sventare gli ormai costanti tentativi di taccheggio. In un periodo difficile come quello che stiamo attraversando, queste lavoratrici e lavoratori che mantengono vitale il tessuto economico trentino, provano l’angoscia di andare al lavoro rischiando di essere derubate o aggredite, e ciò non è tollerabile in un Paese civile.

Accogliamo con favore lo sforzo profuso dalle forze dell’ordine in questi giorni per risolvere definitivamente l’odiosa situazione e auspichiamo che i negozianti del centro storico possano tornare a lavorare in serenità al più presto.”