EVA LAVINIA MAFFEI * “CON GLI OCCHI DELLA NATURA”: « LA MOSTRA DI PITTURA DI MARTINA BALDO, INAUGURAZIONE A TRENTO – TORRE MIRANA (4/3 -17.00) »

non mi interessa l’iperrealismo o un esito fotografico quanto ciò che rappresenta in termini simbolici … ogni lavoro mi dà l’opportunità di conoscere cose nuove o di approfondire.

Nell’ultimo periodo ho iniziato a dipingere a monocromo ispirata da delle immagini della tempesta Vaia, è un “togliere”, un confrontarsi anche sulla tela con spazi che sono stati modificati radicalmente e cercare un’essenza.

Dipingere è per me come una meditazione che richiede un ascolto profondo di me stessa e un affidarsi con fiducia… a volte l’ispirazione e il processo creativo sono rapidi e immediati, “vedo il quadro” come se fosse già creato, alle volte invece un dipinto necessità di crescere via via, mi chiede la pazienza di fermarmi e di ritornarci più volte… A volte ho l’impressione di esprimere qualcosa che mi viene chiesto dalla Natura stessa.

Prediligo dipingere ad olio, ma realizzo opere anche con colori acrilici, acquerelli o tecniche miste (con lana, sabbia, fili d’erba, cortecce, licheni, piume…).

Creare mi diverte e mi entusiasma, mi chiede anche concentrazione, dedizione, coraggio.

Consiglieresti questo tipo di percorso anche per delle attività di arte terapia?

Certamente. A volte ho guidato delle proposte di arte- terapia dopo un’attività in natura proposta con degli accompagnatori del territorio. Esprimere la Bellezza della Natura e le emozioni ci consentono di avere cura di noi stessi e di crescere come persone. La creazione artistica e la Natura ci permettono di ritrovare quiete, senso di meraviglia, ci riportano al momento presente, permettono di trasformare il dolore e superare le difficoltà della vita, di incontrare gli altri con serenità, accoglienza e apertura. L’arte immagina e per questo crea possibilità, senso e futuro.

Il colore stesso è cura…e il primo fattore percettivo che colpisce quando entriamo in uno spazio, ha un’Anima, ci tocca con i suoi toni e con sfumature, ha la capacità di modificare la percezione dello spazio, di interagire con lo stato fisico emozionale delle persone. I colori e le forme della Natura riportano benessere e riequilibrio interiore.

Alcune delle tue recenti opere sono state commissionate da dei trentini, cosa pensi che possano portare in una casa i tuoi quadri?

Ogni dipinto è una relazione e vive anche nella percezione che arriva a chi lo apprezza. Questi dipinti possono portare dei valori di Bellezza e Armonia, il sentirsi parte di un tutto, ci conducono, uso un’espressione di Munch, “agli intimi disegni dell’anima”…ci invitano a connetterci con la natura e la spiritualità che abita in ognuno di noi.

C’è una semplicità che arriva dal mondo naturale, il confronto con la diversità, l’opportunità di stupirsi e imparare.