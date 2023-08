LORENZO RIZZOLI * TRENTINO – MORTE ANDREA PAPI E FEMMINICIDIO ROVERETO: « DUE EVENTI TRAGICI, DUE REAZIONI DIVERSE »

09.26 - lunedì 7 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

Due eventi tragici, due reazioni diverse. Vorrei porre l’attenzione sulle diverse reazioni che si sono avute dal punto di vista politico a due eventi molto gravi successi in Trentino. In entrambi i casi c’è stata la solidarietà da parte della politica alla famiglia delle persone venute a mancare.

La morte del giovane runner aggredito dall’orso ha, ahimè, evidenziato il problema esistente nella nostra provincia. Negli anni si sono susseguite numerose aggressioni da parte dell’orso nei confronti dell’uomo; cosi frequenti da pensare “prima o poi ci casca il morto”. Detto, fatto. Da qui la volontà di tutti (maggioranza e opposizione) di affrontare seriamente il problema e trovare una soluzione.

La tragica morte avvenuta ieri a Rovereto ha scatenato fin da subito una becera campagna elettorale, con slogan a mio avviso indecenti da parte delle forze politiche di destra. Infatti, Lega, Fratelli d’Italia e UDC si sono scatenate contro Valduga, primo cittadino di Rovereto e candidato alla presidenza della PAT, accusandolo del fatto successo, dovuto a mancata sicurezza nella seconda città della provincia. Reputo molto triste quanto accaduto, perché non ha nulla a che fare con la politica utilizzare questi fatti per attaccare l’avversario politico. Queste forze politiche dovrebbero, a mio avviso, vergognarsi. Slogan elettorali di questo tipo sono di cattivo gusto, oltre che offensivi nei confronti di chi ha perso, in modo cosi brutale, una persona cara.

*

Lorenzo Rizzoli

Trento