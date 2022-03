CASSA RISPARMIO BOLZANO – SPARKASSE * BRANDSTÄTTER, « MIGLIORATE LE OFFERTE DI ACQUISTO AZIONI E WARRANT CIVIBANK, AUMENTATO IL CORRISPETTIVO WARRANT CON “PREMIO FEDELTÀ” »

20.22 - martedì 22 marzo 2022

Sparkasse migliora le offerte pubbliche di acquisto su azioni e warrant di CiviBank aumentando il Corrispettivo per Warrant con un “premio fedeltà” (corrispettivo differito) e mantenendo fermo il Corrispettivo per Azione nonostante l’annuncio del dividendo da parte di CiviBank.

Il “premio fedeltà”, pari a 0,40 euro per ciascun Warrant portato in adesione, verrà pagato a coloro che aderiranno all’Offerta sui Warrant e manterranno la qualità di “clienti attivi” di CiviBank sino al 30 giugno 2024; tale corrispettivo si aggiunge ai 0,1575 euro già annunciati precedentemente. Di fatto gli azionisti che siano anche titolari di Warrant (azionisti storici) se aderissero sia all’Offerta sulle Azioni sia all’Offerta sui Warrant potrebbero incassare, per ogni Azione e ogni Warrant portati in adesione alle Offerte, complessivamente 7,0575 euro (di cui complessivi 6,6575 euro al termine delle Offerte e 0,40 euro dopo 2 anni in caso di rispetto dei requisiti previsti per il riconoscimento del “premio fedeltà”).

Con riferimento alle Offerte annunciate da Sparkasse in data 9 dicembre 2021 aventi ad oggetto le Azioni ed i Warrant di CiviBank, l’Offerente ha deciso di aumentare il corrispettivo unitario dell’Offerta sui Warrant riconoscendo per ciascun Warrant portato in adesione all’Offerta sui Warrant, oltre al corrispettivo unitario in denaro, pari a 0,1575 euro (il “Corrispettivo Immediato per Warrant”) già indicato nella Comunicazione dell’Offerente, un corrispettivo unitario differito, pari a 0,40 euro, da corrispondersi nel corso del terzo trimestre del 2024 (il “Corrispettivo Differito per Warrant”) a condizione che l’aderente all’Offerta sui Warrant abbia mantenuto, ininterrottamente nel periodo compreso tra il 22 marzo 2022 e il del 22 marzo 2022 30 giugno 2024, tutti i rapporti contrattuali in essere alla data odierna con CiviBank (fatte salve l’eventuale estinzione di contratti di finanziamento a seguito di, per esempio, rimborso), con la qualifica di “cliente attivo” (ossia che abbia eseguito, a mero titolo esemplificativo, almeno una delle seguenti operazioni: bonifico, prelievo dal conto corrente o pagamento delle utenze usando il conto corrente) e senza essere stato inadempiente rispetto a obblighi, di rimborso o di altra natura, nei confronti di CiviBank.

Tale iniziativa ha l’obiettivo di incrementare il ritorno per i titolari di Warrant, che sono in particolare gli azionisti storici che detenevano azioni CiviBank già prima dell’aumento di capitale di CiviBank stessa avvenuto la scorsa estate, prevedendo un ulteriore corrispettivo destinato ad incoraggiare sia l’adesione all’Offerta sui Warrant, sia il mantenimento di un rapporto di clientela attivo con CiviBank per un certo periodo di tempo. L’Offerta sui Warrant è condizionata, tra l’altro, alla modifica del regolamento dei warrant che consenta la libera trasferibilità dei Warrant a favore di Sparkasse per effetto dell’adesione all’Offerta sui Warrant. Pertanto, i titolari dei Warrant che aderiranno all’Offerta sui Warrant potranno beneficiare del corrispettivo per warrant previsto (ossia, il Corrispettivo Immediato per Warrant e, ove dovuto, il Corrispettivo Differito per Warrant) a condizione che l’assemblea dei titolari dei Warrant, a cui gli stessi saranno chiamati a partecipare e votare, approvi la predetta modifica al regolamento. Ad oggi CiviBank non ha ancora comunicato la data in cui si terrà l’assemblea dei titolari dei Warrant.

Il solo Corrispettivo Immediato per Warrant, pari a 0,1575 euro per ciascun Warrant, esprime un premio del 10,73% sul Prezzo di Esercizio di ciascun Warrant (pari a 5,87 euro per ciascuna Azione di Compendio), che a sua volta esprime un premio del 10,75% sul prezzo per azione ordinaria di CiviBank registrato nel corso dell’ultima asta del 3 dicembre 2021 tenutasi sulla piattaforma Hi-Mtf prima della Data di Annuncio delle Offerte. Il Corrispettivo Complessivo per Warrant, dato dalla somma del Corrispettivo Immediato per Warrant (pari a 0,1575 euro per ciascun Warrant) e del Corrispettivo Differito per Warrant (pari a 0,40 euro per ciascun Warrant), esprime un premio complessivo del 37,99% sul Prezzo di Esercizio di ciascun Warrant.

Inoltre, con riferimento all’Offerta sulle Azioni, tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione di CiviBank nella riunione del 21 marzo scorso ha deciso di proporre all’assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo in misura pari a 0,20 euro per azione CiviBank, Sparkasse ha deciso di mantenere invariato il corrispettivo dell’Offerta sulle Azioni (pari a Euro 6,50 per ciascuna Azione) anche a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea ordinaria degli azionisti CiviBank della proposta di distribuzione del dividendo 2022 e dello stacco della relativa cedola che dovessero intervenire prima della chiusura dell’Offerta, non avvalendosi pertanto della facoltà, prevista dal Comunicato dell’Offerente, di ridurre il corrispettivo dell’Offerta sulle Azioni in funzione del dividendo 2022.

Il Presidente Gerhard Brandstätter dichiara: “Siamo molto lieti di poter annunciare di offrire un “premio fedeltà” agli azionisti storici possessori di warrant di CiviBank. Nel disegno che abbiamo immaginato, intendiamo dotare CiviBank di una forte rappresentatività territoriale del Friuli Venezia Giulia. Ci apprestiamo a iniziare l’Opa, confidando che il territorio comprenda la bontà nel nostro progetto. Siamo convinti che questo creerà ulteriori opportunità di sviluppo per entrambe le banche in una chiara ottica di unione delle forze di due istituti sani e performanti. Si tratta di banche accomunate da una visione molto simile che privilegia il valore della relazione con le persone e che potrà permettere al nuovo gruppo di esprimere un potenziale di crescita molto importante.”

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò dichiara: “Con il “premio fedeltà” che Sparkasse vuole riconoscere ai possessori di warrant, si intende valorizzare gli azionisti storici di CiviBank che in passato hanno ricevuto i warrant. Per ciascun warrant CiviBank portato in adesione all’Offerta sui warrant, Sparkasse riconoscerà un corrispettivo per warrant pari a Euro 0,1575, che sarà pagato in contanti, in caso di buon esito dell’Offerta sui warrant. In aggiunta, per ciascun warrant CiviBank portato in adesione all’Offerta Sparkasse riconoscerà agli aderenti un corrispettivo differito per warrant pari a Euro 0,40, quale “premio fedeltà” per l’aderente che sarà rimasto cliente attivo di CiviBank per almeno due anni. Pertanto, l’azionista CiviBank che detenga anche warrant, sarà in grado di percepire portando in adesione i propri Warrant, rispetto agli azionisti senza warrant, un importo maggiorato dell’8,58%. Essendo l’Offerta sui warrant condizionata alla modifica dell’attuale regolamento dei warrant, invitiamo tutti i titolari di warrant a partecipare attivamente all’assemblea che ci auguriamo venga convocata quanto prima per la modifica del regolamento. Il progetto che abbiamo presentato è molto chiaro, il nostro obiettivo è creare valore per tutti, dando ad entrambi gli istituti un ruolo centrale nel panorama bancario del Nordest – un disegno che ha già raccolto importanti adesioni sul fronte degli azionisti istituzionali. La collaborazione fra le due banche in un’ottica di gruppo permetterà di far nascere nuove progettualità e avere l’ambizione di realizzare iniziative che i due istituti individualmente non avrebbero potuto perseguire. Ne avranno benefici gli azionisti, i clienti, i dipendenti ed i territori di riferimento.”

