MARCO ZENATTI * SICUREZZA ROVERETO: « SI AFFRONTI IL TEMA CON RISOLUTEZZA, SI “BONIFICHINO” LE ZONE DELLA CITTÀ IN MANO A DELINQUENTI »

21.34 - domenica 6 agosto 2023

Gentile direttore,

ancora una volta Rovereto é sconvolta da un fatto intollerabile abbiamo una ‘altra donna uccisa. Adesso chi ne ha la responsabilità è chiamato ad un’ azione più efficace in modo particolare il Sindaco che continui a a negare la pericolosità della situazione, solo non si esige un’azione più efficace della Magistratura e delle forze dell’ordine, a cui va il nostro apprezzamento.

Tutti e due i casi erano già prevedibili quindi si esige che a Rovereto vi sia una maggiore applicazione del principio di precauzione. Non vi è dubbio che in entrambi i casi si sia sottovalutata la pericolosità di chi alla fine è arrivato ad uccidere le due donne.

Il dato importante è anche che a Rovereto non si affronta con risolutezza e non si “bonifichi” alcune zone ben note in città che sono in modo indisturbato in mano a spacciatori e delinquenti. Lo Stato deve riprendere autorevolezza e garantire la sicurezza ai cittadini.

*

Marco Zenatti

Commissario Circolo di FdI di Rovereto