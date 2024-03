DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA * PROPOSTA DI BILANCIO 2023: «EBITDA CONSOLIDATO A 392,6 MILIONI, UTILE NETTO PARI A 169,8 MILIONI »

16.56 - venerdì 29 marzo 2024

Dolomiti Energia Holding SpA approvazione proposta di Bilancio 2023: un anno da record.

Risultati straordinari, che confermano la solida leadership del Gruppo nel panorama energetico nazionale. Ottimi l’EBITDA consolidato a 392,6 milioni di euro, in forte aumento rispetto all’anno precedente e un utile netto pari a 169,8 milioni di euro: il migliore mai raggiunto dal Gruppo. La posizione finanziaria netta, come previsto dalla Società, torna ai livelli pre-crisi energetica, raggiungendo i 267,6 milioni di euro, in netta riduzione rispetto ai 642,8 mln di fine 2022. Ampliata la capacità produttiva attraverso l’acquisito di partecipazioni in società. Investimenti record per 140,8 milioni di euro. Centrati gli obiettivi di piano previsti per il 2023.

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Silvia Arlanch, ha approvato oggi gli ottimi risultati relativi al 2023, che consentono di guardare con positività agli ambiziosi obiettivi economici, industriali e di sostenibilità futuri, previsti dal Piano industriale 2023-2027. Nel 2023, il margine operativo lordo (EBITDA) è cresciuto a 392,6 milioni di euro. Al risultato hanno contribuito la ripresa dell’idroelettrico e l’apporto positivo delle attività commerciali oltre alla cessazione al 30 giugno del prelievo legato al caro energia (PRICE CAP).

La posizione finanziaria netta di Gruppo è pari a 267,6 milioni di euro in significativo recupero rispetto al dato del 2022 (642,8 milioni di euro). Tale risultato è dovuto alla riduzione del capitale circolante in conseguenza della normalizzazione dell’andamento dei prezzi e al miglioramento dell’andamento dei diversi business che ha portato all’incremento dell’EBITDA del +50%. Va segnalato il trend estremamente positivo dell’attività commerciale che, pur in una situazione di forte concorrenza accentuata dalla fine del mercato di maggior Tutela dell’energia, ha registrato anche quest’anno un aumento dei clienti serviti, saliti a oltre 733.000 punti di fornitura, con un incremento netto dei punti di fornitura sul mercato libero pari a 33.000.

La produzione idroelettrica cresce rispetto all’anno scorso in cui si sono registrati dati di produzione ai minimi storici, grazie alle abbondanti piogge negli ultimi mesi dell’anno che hanno compensato la scarsa idraulicità del primo quadrimestre e l’energia prodotta ha beneficiato della buona valorizzazione sui mercati energetici all’ingrosso. I risultati migliorano anche grazie alla fine – dopo il 1° luglio – dei provvedimenti normativi straordinari legati al caro energia (PRICE CAP) i cui effetti avevano pesantemente penalizzato nel 2022 i risultati di Gruppo e al significativo miglioramento dei risultati dell’area mercato, anch’essa penalizzata fino al primo trimestre 2023 dagli shock di mercato e dagli effetti dei provvedimenti emergenziali che si sono succeduti.

I mercati energetici sono stati caratterizzati da una elevata volatilità con un livello medio dei prezzi che ha subito una significativa riduzione rispetto al 2022, con un impatto importante sul totale dei ricavi che sono scesi, principalmente a seguito della diminuzione dei prezzi di vendita di energia elettrica e gas ai clienti finali.

I risultati positivi del 2023 e una strategia finanziaria rigorosa adottata dal Gruppo hanno portato ad una forte riduzione della posizione finanziaria netta consentendo di ottimizzare gli indici di solidità patrimoniale.

Gli investimenti nel 2023 ammontano a oltre 140 milioni, concentrati principalmente nel potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, gas e acqua, nella digitalizzazione e nei sistemi informativi per potenziare e migliorare la capacità operativa del Gruppo e i servizi alla clientela.

Il Gruppo ha spinto anche sugli investimenti in fonti di energia rinnovabili concretizzando l’acquisizione, in joint venture, di due parchi eolici in Puglia, un’operazione che coniuga gli obiettivi generali di decarbonizzazione e quelli di Gruppo di diversificazione della produzione rinnovabile, in linea con quanto previsto nel Piano industriale che guiderà la trasformazione del Gruppo nei prossimi 5 anni.

Per supportare la crescita delle attività, il Gruppo deve investire nelle persone: nel corso del 2023 il Gruppo ha visto un incremento di 120 nuovi collaboratori (al netto delle uscite e tenendo anche conto dell’aumento di perimetro legato all’avvio delle attività di raccolta rifiuti nelle Comunità della Vallagarina e degli Altipiani Cimbri) con un impatto importante in termini di occupazione sul territorio.

Questi, in sintesi, i principali dati di bilancio consolidato 2023. Il perimetro di consolidamento del Gruppo include, oltre alla Capogruppo Dolomiti Energia Holding, le controllate Dolomiti Energia Solutions Srl, Novareti SpA, Dolomiti Ambiente Srl, Dolomiti Energia Trading SpA, Dolomiti Energia SpA, SET Distribuzione SpA, Hydro Dolomiti Energia Srl, Dolomiti GNL sr Srl, Dolomiti Energia Hydro Power Srl, Dolomiti Energia Wind Power Srl, Gasdotti Alpini Srl, Dolomiti Transition Assets Srl e Dolomiti Edison Energy Srl, oltre alle società partecipate che vengono contabilizzate nel bilancio con il criterio del patrimonio netto in coerenza con quanto previsto dai principi contabili.

“Soddisfazione e orgoglio di fronte a questi risultati, non c’è dubbio! Ma soprattutto tanta soddisfazione per aver creduto nell’approvazione di un Piano Industriale ambizioso che ha innescato una forte spinta di crescita all’interno del Gruppo. Basta vedere il livello degli investimenti del 2023. Sono sicura che tutto questo porterà al Gruppo in futuro risultati ancora migliori”, così la Presidente Silvia Arlanch a commento dei risultati ottenuti.

“Dal mese prossimo l’ing. Stefano Granella diventerà il nuovo Direttore Generale del Gruppo. Attualmente in a2a e con un passato in Enel e ERG oltre che in altre società del comparto energetico, con la sua vasta esperienza e competenza nel settore porterà una visione innovativa e una brillante leadership. Certo che le sue capacità e il suo talento contribuiranno in modo significativo al percorso di crescita del Gruppo, sono onorato di dargli il benvenuto!”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato Marco Merler.

Per quel che riguarda l’aspetto industriale, con riferimento ai principali settori di attività, si evidenzia:

PRODUZIONE ELETTRICA

Produzione idroelettrica: la produzione idroelettrica di Dolomiti Energia Holding, Dolomiti Edison Energy, Hydro Dolomiti Energia, SF Energy e Dolomiti Energia Hydro Power è pari a 3 miliardi di kWh, in aumento rispetto ai 2 miliardi di kWh del 2022 (100% DEH, HDE, SFE, DEE, DEHP).

Produzione termoelettrica: la produzione termoelettrica ha generato 47 milioni di kWh (83 milioni di kWh nel 2022).

RETI DI DISTRIBUZIONE

Energia elettrica: il Gruppo ha distribuito 2,6 miliardi di kWh (2,6miliardi di kWh nel 2022). La rete di distribuzione elettrica si estende al 31 dicembre per 12.809 km (12.620 Km nel 2022). Nel corso dell’anno SET ha attivato quasi 5.700 nuovi impianti fotovoltaici, una crescita record del 161% rispetto al 2022: possiamo dire che in Trentino quasi l’8% degli utenti è dotato di un impianto fotovoltaico.

Gas naturale: nel 2023 sono stati distribuiti 271,3 milioni di metri cubi di gas, rispetto ai 291,4 milioni di metri cubi del 2022. La rete si estende per 2.728 km rispetto ai 2.696 km del 2022. Ciclo Idrico Integrato: nel 2023 i quantitativi di acqua immessi nella rete, lunga 1.468 km (1.467 nel 2022). Sono risultati pari a 26,6 milioni di metri cubi rispetto ai 27,4 del 2022. L’acqua è stata distribuita a un totale di 77.659 utenze (76.272 nel 2022).

VENDITA

Energia elettrica: il Gruppo ha commercializzato ai clienti finali 4,1 miliardi di kWh, in linea con il 2022. I clienti energia elettrica sono 490.000, in linea con il numero del 2022.

Gas naturale: nel settore gas sono stati venduti ai clienti finali 431 milioni di metri cubi di gas nel 2023 in leggera flessione rispetto all’esercizio precedente. I clienti sono oggi 240.000 (come nel 2022).

L’andamento dell’attività di sviluppo commerciale ha consentito, come già indicato, di aumentare ulteriormente i clienti serviti per energia e gas, portando il loro numero a oltre 733.000 (731.000 nel 2022).

ALTRE ATTIVITÀ

Laboratori: il laboratorio nel 2023 ha esaminato 13.282 campioni, in linea rispetto ai 11.829 del 2022; dei quali 55% per conto di terzi.

Cogenerazione e teleriscaldamento: nel corso del 2023 sono stati erogati 108,6 GWh di calore e raffrescamento (101,1 GWh nel 2022).

Area Ambiente: la percentuale di raccolta differenziata nel 2023 a Trento è stata pari all’ 83,5% (82,1% nel 2022) e al 81,1% a Rovereto (82,3% nel 2022), consolidando valori eccellenti per città di queste dimensioni. Complessivamente nell’esercizio sono state raccolte 66.596 tonnellate di rifiuti fra differenziati e indifferenziati (69.707 nel 2022), risultavano in corso d’anno 120.079 clienti serviti (88.799 nel 2022).

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre all’Assemblea ordinaria degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 12 centesimi per azione, il doppio di quello dell’anno scorso.

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO – Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario, resa ai sensi del D. Lgs. 254/2016.

Assemblea degli Azionisti – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio il 29 aprile 2024 e il rinnovo degli organi sociali in scadenza, garantendo l’identificazione dei partecipanti e le modalità di espressione del voto.