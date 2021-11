PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ALDENO: « AGGIUDICATI I LAVORI PER LA NUOVA PALESTRA NEL CENTRO SPORTIVO ALBERE, A VINCERE LA GARA È STATA L’IMPRESA PRETTI E SCALFI »

20:03 - 23/11/2021

Aggiudicati i lavori per la nuova palestra nel centro sportivo di Aldeno.A vincere la gara è stata l’impresa Pretti & Scalfi. Il presidente Fugatti: importante dare risposte celeri alle esigenze del territorio.

Aggiudicati questa mattina i lavori di realizzazione della nuova palestra e servizi nel centro sportivo Albere di Aldeno, procedura di gara svolta dall’Agenzia provinciale appalti e contratti (Apac) su delega del Comune di Aldeno. L’importo complessivo a base di gara era di euro 3.133.053,66, ad aggiudicarsi i lavori è stata l’impresa Pretti & Scalfi spa con il ribasso percentuale del 13,004%.

Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in 730 giorni naturali consecutivi.

Il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, sottolinea come “sia importante procedere celermente con le assegnazioni delle opere pubbliche, in modo tale da dare risposte alle esigenze che arrivano dal territorio. Investire nelle strutture per lo sport, come in questo caso, consente poi di aumentare le strutture a disposizione delle attività sportive importanti per la vita delle comunità”.

*

Foto: Un rendering della futura struttura sportiva