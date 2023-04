CONSIGLIO PAT * ” DREIER LANDTAG ” : « VOTO PER L’AMMISSIBILITÀ DI 26 PROPOSTE DI MOZIONE, TUTTE (TRANNE CINQUE, RITIRATE) AMMESSE ALL’UNANIMITÀ »

16.38 - giovedì 20 aprile 2023

Si sono conclusi con largo anticipo i lavori, in sala Depero, della Commissione interregionale del Dreier Landtag che ha espresso un voto circa l’ammissibilità di 26 proposte di mozione. Tutte (tranne cinque, ritirate) sono state ammesse all’unanimità.

L’esame è iniziato subito dopo alcune considerazioni sul metodo dei lavori ed è stato molto rapido. Sulla proposta di mozione numero 1, a prima firma di Lucia Coppola (Europa Verde) sull’istituzione di corridoi faunistici interregionali (in particolare sull’opportunità di creare delle reti ecologiche di tutela della biodiversità nell’Euregio) è intervenuto Dominik Traxl (Vp Tirol) che ha parlato della topografia tirolese, che secondo il consigliere del Tirolo non necessita della creazione di corridoi faunistici.

Si è quindi detto un po’ critico rispetto alla proposta di mozione firmata da Coppola e altri nove consiglieri trentini e altoatesini. In merito alla stessa proposta di mozione Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) ha chiesto una precisazione sulla dicitura di “corridoi faunistici”. Quindi il voto: la proposta è stata ammessa all’unanimità. Stessa sorte hanno avuto le proposte di mozione 2 (sulla mobilità sostenibile nel territorio dell’Euregio a prima firma di Filippo Degasperi – Onda) e la 3, della presidente del Consiglio provinciale di Bolzano Rita Mattei volta al rafforzamento della cooperazione istituzionale tra la seduta congiunta delle tre assemblee legislative e il Gect.

La proposta di mozione numero 4, a prima firma di Marco Galateo (Fratelli d’Italia) sull’ampliamento degli scambi tra alunni degli istituti scolastici del territorio, ha visto la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo ed è stata ammessa all’unanimità. Le mozioni 5 e 6 sono state ritirate.

Sulla settima proposta (a prima firma della presidente della Dieta regionale del Tirolo Sonja Ledl-Rossman) la presidente Mattei ha rilevato un problema nella traduzione dal tedesco all’italiano della dicitura “piano per la prevenzione del traffico su tragitti alternativi”. Ha chiesto di trovare un’alternativa alla parola “prevenzione” affinché la versione italiana non sia diversa sostanzialmente da quella tedesca. Il presidente del Consiglio provinciale di Trento Walter Kaswalder ha disposto una verifica. La proposta di mozione è stata comunque ammessa all’unanimità.

La proposta 8 (sulla cooperazione nel settore sanitario di Gudrun Kofler – Fpö) è stata emendata. In questa nuova forma la mozione è stata votata all’unanimità. Ammesse con un voto favorevolmente unanime anche le proposte di mozione 9 (“No a un asse di transito tra Bressanone e Lienz” di Gebi Mair – Grünen), 10 (su un ciclo di seminari congiunti per i giovani di Dominik Oberhofer – Neos), 11 (sul progetto “Euregio fa scuola” di Sophia Kircher – Vp Tirol), 12 (su un gioco di simulazione transfrontaliero per educare alla democrazia di Sonja Ledl-Rossman) e 13 (su un premio speciale dell’Euregio per la gestione esemplare del patrimonio architettonico di pregio di Jakob Wolf – ÖVP).

Sven Knoll in qualità di primo firmatario ha ritirato la proposta di mozione numero 14, il cui dispositivo è stato integrato sulla proposta numero 15 a prima firma di Mara Dalzocchio (Lega). L’ammissibilità di questa proposta di mozione è stata decisa all’unanimità.

Anche sulla proposta di mozione del presidente Kaswalder, la numero 16 (sull’approfondimento di strumenti per uniformare le norme di regolamentazione di reciproco interesse per potenziare la collaborazione transfrontaliera), c’è stata l’unanimità. La proposta 17 (sulla riduzione del traffico di Brigitte Foppa – Grüne Fraktion) è stata ammessa all’unanimità, come la proposta 18 (emendata) su un Rural Campus scolastico e universitario germanofono estivo a Luserna di Luca Guglielmi (Fassa). La proposta di mozione 19 sul potenziamento della Ro.La del primo firmatario Paul Köllensperger (Team K) è stata rivotata dopo che la consigliera Sophia Kircher ha rilevato che l’emendamento non era stato citato. Il voto sull’ammissibilità è stato comunque unanimemente favorevole.

Sulla proposta di mozione 20 (di Vanessa Masè della Civica sulla promozione delle attività di ricerca degli istituti universitari) la stessa consigliera Kircher ha chiesto uno stralcio del termine “propri” anche nell’oggetto della mozione. L’emendamento, ha detto, comunque va bene. La proposta è stata approvata all’unanimità e così anche la numero 21 (di Alex Marini – 5 Stelle, sui legami di Valvestino, Magasa e Pedemonte con la Provincia di Trento), quest’ultima emendata. Le proposte 22 e 23 sono state ritirate; la 24 di Helmut Tauber (Svp) è stata approvata all’unanimità. Ammessa con consenso unanime anche la proposta 25 (emendata) di Waltraud Deeg (Svp) sulla garanzia di abitazioni adeguate a prezzi accessibili. L’ultima proposta era la numero 26 di Franz Locher (Svp), passata all’unanimità.

Il presidente del Consiglio provinciale di Trento Walter Kaswalder ha dichiarato quindi conclusi in anticipo i lavori della Commissione interregionale. Ha ricordato inoltre l’appuntamento di giugno a Riva del Garda che inizierà la mattina del 14 giugno con i lavori della Commissione interregionale. L’apertura dell’assemblea del Dreier Landtag con i saluti dei presidenti seguirà nel pomeriggio dello stesso giorno. I lavori proseguiranno anche nella giornata successiva con l’esame delle 21 proposte di mozione ammesse.

