LORENZO RIZZOLI * PATT: “ ABBIAMO ASSISTITITO AL ‘PATETICO TEATRINO’ MESSO IN SCENA DAI VERTICI, CAPITANATI DA MARCHIORI E PANIZZA “

21.26 - martedì 21 febbraio 2023

“Politica” significa “Arte del Governo”. Così mi hanno sempre insegnato e con questo valore mi sono sempre appassionato della politica. Grazie alla politica la vita quotidiana dovrebbe essere migliore; grazie alla politica il mondo dovrebbe funzionare.

Da qualche anno assistiamo ad una crisi economica molto importante che si è “portata dietro” una crisi sociale non indifferente. Ingredienti giusti per un intervento della politica al fine di non appesantire queste crisi…ma la politica, oggi, si è fatta trascinare e vive una crisi, a mio parere, enorme. Assenza assoluta di valori e obiettivo del potere sempre al primo posto. Cosa c’entra il potere con il vero significato della politica?

Oggi viviamo un mondo dove “politica” significa “arte del potere”. E questo non ha nulla a che fare con la vera politica. A livello locale abbiamo assistito al “patetico teatrino” messo in scena dai vertici del PATT, capitanati dal segretario Simone Marchiori e dal Presidente Franco Panizza. Teatrino che rimarca quanto successe 5 anni fa quando un partito decise di appoggiare il candidato presidente della PAT Maurizio Fugatti evidenziando che non sarebbe entrato i in coalizione (a causa delle evidenti difformità di valori), ma che avrebbe appoggiato il candidato Fugatti con un accordo tecnico e politico…cosa che ha permesso di avere la Vicepresidenza della Provincia. Cosa fa il PATT oggi? La stessa, identica cosa. Un accordo politico con il candidato Fugatti, per accaparrarsi un posto di prestigio nella futura giunta politica provinciale. Quindi oggi politica è “arte del potere”.

I partiti sono i responsabili per aver snaturato in maniera oscena il significato della parola “politica” e la sua bellezza.

Viviamo un periodo di crisi politica dalle dimensioni enormi. Abbiamo una sanità che è passata dall’essere un top di eccellenza all’essere un flop totale. Abbiamo una zootecnia che vive una situazione di “stallo” da almeno 4 anni. Abbiamo politici che anziché fare politica, si mettono a combattere per tenersi il PATT in coalizione (partito sopravvalutato in quanto non vale neanche il 5%). Abbiamo partiti politici che anziché coinvolgere le novità, si fossilizzano sull’usato sicuro. La gente è stufa, e lo dimostra ogni volta che si va alle urne. 6 persone su 10, oggi, non si recano a votare perché dicono “tanto non si cambia nulla, sono sempre i soliti”.

Come dargli torto? Cari partiti politici, riflettete; se oggi 6 persone su 10 non esprimono la loro preferenza politica la colpa è soprattutto vostra! Sia di chi è al governo, sia chi è all’opposizione. Questi ultimi devono attivarsi e muoversi se vogliono vincere le elezioni. Non si chiede il nome del candidato presidente, ma quantomeno azioni politiche, vita politica attiva! Basta “silenzi assordanti”, che sentono tutti! C’è bisogno di lavorare seriamente se davvero si vuole bene alla politica.

*

Lorenzo Rizzoli

Trento