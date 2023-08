LORENZO RIZZOLI * BYPASS FERROVIARIO TRENTO: «LA CITTADINANZA SI SENTE TRATTATA COME “GENTE CHE PRENDE ATTO”, LO SI NOTERÀ ALLE ELEZIONI »

07.00 - giovedì 3 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

desidero approfondire il tema: Bypass ferroviario Trento. Credo che la grande opera del bypass ferroviaria su Trento, finanziata grazie ai fondi del Pnrr, possa essere un’opera utile ed importante per la città di Trento, ma non solo, per tutta la Provincia Autonoma di Trento. La gestione dell’opera, però, a mio avviso, non va bene. Tutto secretato, nessuna notizia, nessuna condivisione, nessun aggiornamento, se non quanto si legge sui giornali. L’assessore Facchin ha in mano l’opera. Ex commissario del Tunnel del Brennero, oggi riveste il ruolo di assessore comunale alla mobilità, assessorato competente dell’opera bypass ferroviario.

Quello che lascia stupiti è il silenzio assordante in merito a quest’opera, se non quanto evidenziano, con valide motivazioni, i comitati del quartiere capitanati da Geat e Margoni. Comune di Trento e Provincia Autonoma di Trento nulla dicono alla cittadinanza se non quanto si legge sulla stampa. Ma se non si vuole il coinvolgimento della cittadinanza perché, almeno, non la si informa bene sullo stato dell’arte e su quanto di preoccupante accade (ad esempio il sequestro di un’area di quasi un ettaro)?

Perché Sindaco di Trento e Presidente della PAT non dicono nulla? Credo che un’opera che sconvolgerà la città di Trento nei prossimi anni vada in qualche modo condivisa con la cittadinanza, almeno nella condivisione dello stato dell’arte. La cittadinanza non serve per “prendere atto” delle decisioni della politica, ma serve per confrontarsi e discutere insieme le scelte migliori per la città. La gente vive la città, ogni giorno, ogni ora del giorno; per questo motivo va ascoltata e presa in considerazione. Ricordiamo che la cittadinanza, se trattata come “gente che prende atto”, pian piano si stufa e questo lo si noterà agli appuntamenti elettorali.

*

Dottor Lorenzo Rizzoli

Commercialista in Trento