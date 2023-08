CAMPOBASE TRENTINO * LEGA-FDI: « SARÀ INTERESSANTE VEDERE GLI ESPONENTI PATT A PONTIDA, MICA LASCERANNO SOLO IL “LORO” PRESIDENTE? »

17.58 - mercoledì 2 agosto 2023

Sarà interessante vedere gli esponenti del Patt a Pontida. Leggiamo che Matteo Salvini – esprimendo viva soddisfazione per l’accordo politico raggiunto recentemente nei Palazzi di Roma tra Lega e Fratelli d’Italia sulla ricandidatura a Presidente di Maurizio Fugatti, con annesso impegno a Gerosa Vice – ha dato appuntamento per fine settembre a Pontida, per il tradizionale raduno della Lega.

Sarà interessante vedere gli esponenti del Patt a Pontida. Mica potranno lasciare solo il “loro” Presidente di fronte al “popolo padano”? Dalla richiesta di “Autonomia Integrale da Borghetto al Brennero”, all’invocazione della “Padania Libera” di Pontida. Un bel salto, come ha scritto con grande passione Cesare Moreni, già Segretario del Patt, sul suo FB.

Campobase Trentino