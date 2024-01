“AUDICOM – SISTEMA AUDIWEB POWERED BY NIELSEN” * AUDIENCE ON-LINE NOVEMBRE 2023: « 44,5 MILIONI GLI UTENTI UNICI MENSILI E 65 ORE E 53 MINUTI DI NAVIGAZIONE COMPLESSIVA »

13.52 - venerdì 12 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

La total digital audience a novembre ha raggiunto 44,5 milioni di utenti (il 76,4% della popolazione dai 2 anni in su), online complessivamente per 65 ore e 53 minuti. L’86,8% del tempo complessivo trascorso online dalla popolazione maggiorenne è stato dedicato alla fruizione da Mobile (Smartphone e/o Tablet), con 2 ore e 25 minuti per persona nel giorno medio.

L’audience delle differenti categorie si è mantenuta pressoché stabile, segno di una continuità stagionale nelle abitudini di navigazione rispetto all’offerta online. Nel giorno medio sono stati 37,2 milioni gli individui che si sono collegati almeno una volta a Internet, navigando in media per 2 ore e 38 minuti per persona.

Entrando nel dettaglio dei dati demografici, in questo mese di rilevazione risulta che nel giorno medio erano online il 66,2% degli uomini (18,9 milioni) e il 61,5% delle donne (18,4 milioni) dai 2 anni in su, l’83,7% dei 18-24enni (3,4 milioni), l’88% dei 25-34enni (5,5 milioni), l’88,7% dei 35-44enni e dei 45-54enni (rispettivamente 6,5 milioni e 8,3 milioni), l’84% dei 55-64enni (7,4 milioni) e il 41% degli over 64 anni (5,8 milioni).

Nel giorno medio sono state dedicate in media 2 ore e 25 minuti alla fruizione da Smartphone e/o Tablet, con picchi più alti per le donne di 18-74 anni (2 ore e 36 minuti), per i 18-24enni (2 ore e 52 minuti) e i 25-34enni (2 ore e 48 minuti).

Dai dati di dettaglio sulla fruizione di Siti e App Mobile emerge che, rispetto al mese precedente, a novembre l’audience delle differenti categorie si è mantenuta abbastanza stabile, segno di una continuità stagionale nelle abitudini di navigazione rispetto all’offerta online.

Tra le categorie principali, i motori di ricerca (Search) sono stati visitati dal 72,4% degli individui dai 2 anni in su (42,2 milioni), gli strumenti e i servizi online dal 70,2% (40,9 milioni), le piattaforme di contenuti video dal 68,5% (quasi 40 milioni), i social network – Member Communities – dal 67,3% (39,2 milioni) i portali generalisti dal 66,8% (38 milioni e 980 mila) e i servizi di instant messaging dal 65,6% (38,2 milioni).

Con 38,1 milioni di utenti unici nel mese, i siti e app mobile dedicati alle news online – Current Events & Global News – mantengono un’audience stabile rispetto al mese precedente, presentando un dato in leggera flessione per il tempo speso (-7,5%), così come la categoria dedicata alle mappe e informazioni di viaggio (-10,1% del tempo speso), mentre cresce di qualche punto percentuale il tempo dedicato alle categorie di siti e app mobile di ecommerce – Mass Merchandiser (+14,8%), dedicate alle informazioni meteorologiche (+3,4), ai servizi internet e delle telcos (+7,2%) e all’offerta dedicata al cibo e alle ricette (+4,2%).