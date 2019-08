pat * nuovo sequestro di droga: Fugatti, « Grazie alla Guardia di Finanza per avere arrestato uno spacciatore che stava introducendo in Italia un chilo di eroina e cocaina »

Fugatti: “Grazie alla Guardia di Finanza per il nuovo sequestro di droga”. Anche ieri la Guardia di Finanza di Trento ha arrestato uno spacciatore che attraverso il Brennero stava introducendo in Italia un chilo di eroina e cocaina. “Sappiamo che le forze dell’ordine da sole non possono vincere questa battaglia: l’impegno deve coinvolgere tutte le istituzioni e la società civile nei sui vari ambiti”.

Con queste parole il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti esprime il suo plauso per la nuova azione condotta dalle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza di Trento, nell’ambito del potenziamento dei controlli di prevenzione e repressione dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti al Brennero. “Notizie come queste dell’arresto – conclude Fugatti – ci infondono speranza e ci spronano ulteriormente nel nostro impegno a contrastare questo autentico flagello che è la droga”.