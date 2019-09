ROSSATO (LEGA) REPLICA A GHEZZI (FUTURA): FOTO SU SOCIAL « IL CONSIGLIERE SI INFORMI PRIMA DI FARE POST INESATTI SU FACEBOOK  » (SCREENSHOT)

Direi che il collega Ghezzi questa volta la ha beccata male. Nella foto non è inquadrata Greta, ma la figlia di Matteo Salvini. Tralasciando questa inesattezza non scusabile visto che a inserire la foto è stato un giornalista, non capiamo il perché di un no alla commissione d’inchiesta sui minori che ha come scopo ”solo” quello di essere sicuri che l’affido dei minori in Trentino sia gestito al meglio e senza che ci siano situazioni simili a quelle avvenute in altre parti d’Italia. Non importa, l’importante per noi è dire Prima i bambini.

È questo quanto dichiarato dal Consigliere della Lega Salvini Trentino Katia Rossato.