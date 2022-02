RAI 3 * “MEZZ’ORA IN PIÙ“ E “MEZZ’ORA IN PIÙ/IL MONDO CHE VERRÀ“: « GENTILONI E SPADAFORA TRA GLI OSPITI DI ANNUNZIATA E DI BELLA »

9:29 - 6/02/2022

“Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà”. Gentiloni e Spadafora tra gli ospiti di Annunziata e Di Bella.

Il governo alla prova delle riforme necessarie per accedere ai fondi del Recovery Plan; la dialettica interna al M5S; le conseguenze sociali e sanitarie della pandemia sulle giovani generazioni; l’asse tra Mosca e Pechino e gli equilibri internazionali in Ucraina e Afghanistan. Temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 6 febbraio, a partire dalle 14,30 su Rai3.

Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, il Commissario europeo agli Affari Economici Paolo Gentiloni, il parlamentare del M5S Vincenzo Spadafora, l’insegnante e scrittore Marco Lodoli, la direttrice sanitaria dell’Ospedale Meyer di Firenze Francesca Bellini, il corrispondente Rai da Pechino Marco Clementi e l’inviata di RaiNews in Ucraina Emma Farnè.