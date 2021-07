RAI 3 – “ UN GIORNO IN PRETURA “ * « I CINQUE PROCESSI SULLA MORTE DEL PICCOLO ALESSANDRO MATHAS, SABATO 3 LUGLIO »

Sono passati undici anni dalla morte di Alessandro Mathas, un bambino di nove mesi. “Un giorno in Pretura”, nella puntata in onda sabato 3 luglio alle 00.25 su Rai3, ricostruisce i cinque processi che sono scaturiti da quella tragedia. Il piccolo è morto in un appartamento di Nervi nella notte tra il 14 e il 15 marzo del 2010. Era affidato alle cure della madre Katerina Mathas e di Antonio Rasero, due giovani uniti anche dalla dipendenza dalla cocaina.