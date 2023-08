LORENZO RIZZOLI * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « CREDO CHE LA COALIZIONE A SOSTEGNO DI SERGIO DIVINA OTTERÀ UN RISULTATO INTERESSANTE »

14.41 - lunedì 21 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

le probabili sorprese delle prossime elezioni amministrative Trento 2023. Sono convinto che le prossime elezioni amministrative di ottobre 2023 porteranno a risultati interessanti. Se, da un lato, la vittoria di Maurizio Fugatti è abbastanza “scontata”, credo che ci saranno alcune sorprese, argomento che verrà poi discusso dai politologi post elezioni. Fugatti è partito presto con la campagna elettorale e questo, presumo, lo premierà. Sempre attivo sui social e sempre presente, in ogni occasione.

Credo che la lista Fugatti Presidente sia una mossa azzeccata; sono convinto che molti appoggeranno questa lista in quanto delusi dalla Lega e molto lontani da FDI. Questi elettori potrebbero appoggiare la lista civica a sostegno di Maurizio Fugatti; infatti, se costoro sono lontani anni luce dal csx autonomista e lontani dalla Lega del 2023, appoggerebbero volentieri una lista a sostegno diretto del presidente Fugatti. In più credo che molti centristi vicino al cdx appoggeranno la lista del presidente uscente. Credo quindi che questa lista farà un ottimo risultato lasciando molte persone a bocca aperta.

La seconda sorpresa sarà la coalizione a sostegno di Sergio Divina. Presentatosi all’ultimo credo che farà un ottimo risultato, in quanto, inutile nasconderlo, il mondo del cdx è spaccato. Da un lato vi sono persone che, pur distanti dalla Lega e da FDI, sono convinti che Fugatti sia stato un bravo Presidente della PAT e quindi sosterranno la lista civica a sostegno del Presidente Fugatti. Dall’altro lato, invece, c’è chi, da sempre esponente del mondo di destra, è stufo della gestione Fugatti e non ne vuole proprio sapere di un bis: costoro sosterranno la coalizione per eleggere Sergio Divina. La coalizione Sergio Divina ha lo scopo di “rubare” voti alla destra e al csx; infatti coloro che proprio non si riconoscono in una coalizione con il partito democratico, potrebbero appoggiare la coalizione a sostegno di Sergio Divina.

Concludendo, credo che Maurizio Fugatti vincerà le elezioni amministrative di ottobre 2023 soprattutto grazie all’appoggio della propria lista, ma credo anche che la coalizione a sostegno di Sergio Divina farà un risultato interessante. Per quel che concerne gli altri candidati, sono convinto che l’Alleanza Democratica e Autonomista farà un risultato in linea con il 2018, mentre gli altri candidati faranno una sorta di “testimonianza”.

Lorenzo Rizzoli – Trento