LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: « IN CAMPO L’EX SINDACO DI TENNO FRIZZI, “SONO ENTUSIASTA DI POTERE FARE LA MIA PARTE“ »

14.24 - sabato 16 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

PROVINCIALI, IN CAMPO EX SINDACO DI TENNO FRIZZI: “LISTA FUGATTI LUOGO IDEALE PER ANIME MODERATE”.

Gianluca Frizzi, già Sindaco di Tenno, sarà in campo alle prossime elezioni provinciali con la Lista Fugatti Presidente. Un luogo dove le anime moderate hanno la possibilità di mettere a disposizione le proprie esperienze a favore della comunità, e Frizzi si considera totalmente in linea con con le scelte del Presidente Fugatti.

Dapprima la militanza politica, poi Vicesindaco nel 2000-05 e Sindaco nel 2015. Per 30 anni lavora nel ristorante di famiglia, e ora per gratitudine si occupa dei genitori. In questa appassionante sfida elettorale che ci attende metterà a disposizione le conoscenze raccolte in tanti anni di militanza appassionata e particolarmente radicata sul territorio: “Ringrazio di vero cuore il Capolista Spinelli per l’opportunità. Considero questa lista il luogo ideale per una politica moderata realmente vicina alle esigenze delle persone, sono entusiasta di poter fare la mia parte!”, spiega Frizzi.

“Consideriamo Gianluca un’eccellenza amministrativa del territorio, un uomo rispettato e capace di contatto reale con la gente – dichiara Achille Spinelli, Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente -, siamo davvero felici di averlo con noi”.